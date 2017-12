La Terrassa post-Ballart: surt de l'AMI en el primer ple

Concentració davant de l'Ajuntament de Terrassa Foto: Sergi Ambudio

L'Ajuntament de Terrassa es donarà de baixa com a membre de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), de la qual era membre des del 2015 arran del pacte de govern amb CiU (ara PDECat), trencat fa unes setmanes. El ple municipal ha aprovat donar-se de baixa a instàncies del PP i amb el suport de Ciutadans i del PSC. Terrassa en Comú s'hi ha abstingut i els regidors d'ERC-MES, PDECat i la CUP s'hi han oposat.Terrassa era la ciutat més gran en nombre d'habitants que formava part de l'AMI, tot i que mai ha arribat a pagar-ne la quota. En el seu moment, CiU havia condicionat l'acord de govern a l' ingrés a l'AMI , un ingrés simbòlic que ha portat cua en diverses ocasions. El PSC, llavors, va facilitar l'ingrés amb set vots a favor dels seus nou regidors.El tinent d'alcalde Amadeu Aguado, portaveu del grup municipal del PSC, ha recordat en el ple d'aquest dijous que fa dos anys van permetre l'ingrés a l'AMI per "facilitar a una part dels terrassencs" defensessin la seva opció. Ara, diu, el context ha canviat.La proposta per sortir de l'AMI ha estat presentada per l'únic regidor del PP a Terrassa. Des del PSC han assegurat que ja tenien aquest debat "sobre la taula" i ha retret als populars que presentessin la proposta. Tot i no revelar el sentit del vot durant el debat, els nou regidors socialistes hi han donat suport, com també ha fet Ciutadans.Els comuns s'han abstingut en la votació i han criticat el pur simbolisme de l'ingrés a conseqüència del pacte sociovergent. El líder de Terrassa en Comú, Xavi Matilla, ha manifestat que "l'AMI hauria d'expulsar Terrassa", per no pagar la quota ni col·locar rètols informatius a l'entrada del municipi. Els partits independentistes, de la seva banda, han votat en contra de la proposta però s'han abstingut de participar al debat.

