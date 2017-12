Puigdemont diu des de Brussel·les que «una societat que té por no és una societat lliure»

Puigdemont i els consellers a l'exili després de l'acte de lliurament de la bandera Foto: Delmi Álvarez

El president Carles Puigdemont ha assegurat aquest dijous des de Brussel·les que "una societat que té por no és una societat lliure". Durant l'acte de lliurament de la bandera d'Orà, a la capital europea quan es compleix un mes de la seva arribada, Puigdemont ha avisat que Catalunya "està clarament pitjor en mans del tripartit del 155" i ha defensat el seu "deure moral" a defensar les institucions catalanes.A Brussel·les, Puigdemont i els quatre consellers que són amb ell, tots destituïts arran del 155, han rebut de mans d'una família d'exiliats una senyera confeccionada per catalans a l'exili a Algèria i que havia anat, després, a Xile. "Estem aquí per agafar embranzida i retornar al poble de Catalunya les seves institucions, la llibertat, la dignitat i la capacitat de decidir el seu futur", ha dit Puigdemont.Durant l'acte, el president ha lamentat que a Catalunya "s'hagi prohibit el groc", s'impedeixin "manifestacions d'avis" o s'intenti posar "la por al cos" dels servidors públics, com els mestres.

