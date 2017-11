​Un nen de dos anys, ferit greu en ser atropellat en un pas de vianants a Reus

Un nen de dos anys ha resultat ferit greu aquest dijous en ser atropellat per un cotxe en un pas de vianants, regulat per semàfors, a l'avinguda Bernat Calvó de Reus, al Baix Camp. L'avís de l'atropellament s'ha donat a les 12.45 hores.Fins al lloc dels fets s'han desplaçat tres ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter, que ha traslladat el menor a l'hospital Sant Joan de Déu, on ha ingressat a planta sense haver de passar per la Unitat de Cures Intensives (UCI). Al conductor del cotxe se li ha fet la prova d'alcoholèmia i ha donat negatiu.

