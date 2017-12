Sortir de la presó sí, però amb el cap alt

La campanya del 21-D, que formalment comença la matinada del dilluns al dimarts, pot fer avui un gir. A partir de dos quarts de deu del matí declaren, a petició pròpia, davant el Tribunal Suprem els deu presos polítics catalans : Oriol Junqueras i set consellers del Govern i els presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Al·legaran que no hi ha risc de fuga, que el 155 s'ha aplicat i ha estat assumit per ells malgrat les protestes dels funcionaris i que, per fer campanya en igualtat de condicions, han de sortir. De fet, Junqueras és el cap de llista d'ERC, el partit que per ara té totes les enquestes a favor, i Sànchez és el número dos de la llista de Carles Puigdemont, que ha de fer campanya des de Brussel·les , a l'espera de declarar dilluns davant la Justícia belga per resoldre la seva petició d'extradició.El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, va explicar ahir a Vic - la crònica és de- que ja tenen els diners per pagar les fiances en una demostració de la confiança del sobiranisme en què puguin sortir i fer campanya. En tot cas, caldrà veure com la fan, perquè la intenció de la Justícia i el govern espanyol és que facin una renúncia explícita a la unilateralitat i acatar el marc legal. Allò de que l'espanyola no és una democràcia militant és ja una llegenda urbana més. Llegiu aquesta informació d'per situar-vos.



La pugna Iceta-Domènech. I mentre, la precampanya avança. Per als no independentistes ho fa amb normalitat. Miquel Iceta intenta guanyar un perfil presidencialista i s'ofereix com la solució "entre blocs" afirmant que, si convé, plantarà cara al govern central. En els temes relacionats amb el procés el PSOE no ho ha fet. Sara González, que ahir va ser al seu acte a Barcelona amb Ramon Espadaler, us explica la seva estratègia de campanya en aquesta crònica. El bon moment que les enquestes preveuen per Iceta preocupa els "comuns", amb més arguments per fer de ròtula. Tenien previst un cop d'efecte presentant (en solitari perquè no volen saber res del PDECat i ERC) el recurs al TC contra el 155 -Podem té els 50 diputats necessaris al Congrés per fer-ho- però Pablo Iglesias els va rebentar el cop d'efecte explicant-ho als passadissos de la cambra baixa.



El constitucionalista Javier Pérez Royo escrivia ahir a eldiario.es "¿A qué normalidad se vuelve?", on posava en dubte que sigui viable un retorn a la "normalitat" desitjada des dels partits majoritaris espanyols. Pérez Royo recorda el procés d'elaboració de l'Estatut de 1979, quan els partits d'àmbit espanyol eren molt més forts a Catalunya. Segons ell, no hi ha normalitat a la qual tornar. La dels primers trenta anys d'autonomia queda lluny i respon a un escenari desaparegut. I la "normalitat" dels darrers set anys és inacceptable, assegura el jurista. Ara el que cal és negociar en què ha de consistir la normalitat en les relacions entre Catalunya i l'Estat.





La candidatura de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, es va haver d'improvisar a corre-cuita després de la convocatòria d'eleccions el 21-D i de què no fructifiqués l'intent de llista unitària i es descartés l'agrupació d'electors. El nom triat, el de Junts per Catalunya, és precisament el que va votar Puigdemont com a associat al congrés fundacional del PDECat el juliol de 2016. Era un dels noms (els altres eren Partit Demòcrata Català -es va haver d'adaptar com a PDECat- i Partit Nacional Català) que podrien triar els associats al congrés fundacional. L'antiga Convergència tenia registrat el perfil a Twitter Junts per Catalunya des de juny de 2016 i ara l'han posat a la disposició de la candidatura del president. Fa uns dies que piula i ja té 39.000 seguidors. És @JuntsXCat.





Tal dia com avui de l'any 1994 els Mossos d'Esquadra començaven a assumir les competències de seguretat ciutadana a Catalunya. Després d'uns primers anys dedicats a preparar la seva expansió pel territori i a tasques d'escorta i vigilància d'edificis, la policia catalana es convertia en integral malgrat que en alguns assumptes, com ara el terrorisme o el control d'infraestructures crítiques, ha de conviure encara amb els cossos estatals. El desplegament va començar a la comarca d'Osona. Tres anys després, i fruit del pacte del Majestic entre el PP i CiU, assumirien també les competències de trànsit. Els Mossos, un cos de 17.000 agents, van acabar de cobrir el territori l'any 2008 amb les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El referèndum de l'1-O els va posar al punt de mira. Malgrat la bona gestió després dels atemptats de Barcelona amb el 155 el ministeri de l'Interior va cessar i apartar el major Trapero i ara controla el cos. Aquí podeu recuperar la seva història.





L'1 de desembre de 1935 naixia a Nova York el director de cine Woody Allen. És un mestre de la comèdia i un dels cineastes més respectats i influents. Fa una pel·lícula cada any. Wonder Wheel és l'última. Ha obtingut quatre Oscar, un com a director i tres al guió original. També ha actuat com a clarinetista. Es va consagrar amb la pel·lícula Manhattan i Nova York ha estat la seva ciutat icònica. Si em deixeu aconsellar-vos-en una, trio Match Point encara que passés a Londres. El 2008 va estrenar Vicky Cristina Barcelona després de rodar a la nostra capital. La música de les seves pel·lícules també val la pena.

Ferran Casas i Manresa

