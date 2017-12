Puigdemont «torna» al seu col·legi de l'1-O per presentar la candidatura de JxCat

Us esperem aquest dissabte 2 a les 11.30 a la Plaça 1 d’octubre de Sant Julià de Ramis, a la presentació de la llista de @JuntsXCat amb el President @KRLS! #JuntsPerCatalunya #PuigdemontElNostrePresident pic.twitter.com/ZuXn1LOWDa — JNC Gironès 🎗 (@JNC_Girones) November 29, 2017

Junts per Catalunya presenta aquest dissabte la seva candidatura a Girona. En concret, a Sant Julià de Ramis, el municipi on havia de votar el president Carles Puigdemont l'1 d'octubre i un dels símbols de la violència policial. L'acte serà a les 11.30 del matí a la Plaça de l'1 d'Octubre, davant del Pavelló, i és previst que Puigdemont hi faci una intervenció des de Brussel·les.Des de la capital belga, el president ha assegurat aquest dijous que "una societat que té por no és una societat lliure". Durant un acte a la capital europea quan es compleix un mes de la seva arribada, Puigdemont ha avisat que Catalunya "està clarament pitjor en mans del tripartit del 155" i ha defensat el seu "deure moral" a defensar les institucions catalanes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)