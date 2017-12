El Consell Professional de TV3 rebutja «la censura» de la Junta Electoral

TV3. Foto: Adrià Costa

El Consell Professional de Televisió de Catalunya ha rebutjat "la censura i les llistes negres de paraules prohibides" que ha ordenat la Junta Electoral Central (JEC) per a les eleccions del 21-D, alhora que ha reivindicat un periodisme "lliure i no polititzat". Surt així al pas de l'ordre que impedeix als mitjans públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) utilitzar les paraules "president" i "consellers" per referir-se a Carles Puigdemont i als membres del seu Govern, tots ells destituïts per l'executiu espanyol en aplicació de l'article 155.El Consell Professional subratlla que, si s'utilitzen aquests termes, és perquè es recull la "convenció protocol·lària" que manté aquests tractaments a les persones que han ocupat el càrrec. Es tracta, subratlla, d'un tractament que no havia estat qüestionat "mai", i que ara la JEC "els nega".També es lamenta que la JEC consideri que la retransmissió de la manifestació de l'11 de novembre amb el lema 'Per la llibertat dels presos polítics' va vulnerar "els principis de pluralisme polític i neutralitat informativa", sense tenir present que TV3 també va retransmetre la manifestació del 28 d'octubre en defensa de la unitat d'Espanya.El Consell Professional de TVC explicita que, a parer seu, la JEC "exclou" un element "cabdal" per "veure i entendre" que el que ha fet TV3 és "cobrir els esdeveniments i dimensionar les cobertures i les emissions en funció de l'interès informatiu dels fets". Per això considera que el que fa la JEC és, "ras i curt", apartar del judici "l'element més rellevant", per la qual cosa, la decisió que se'n deriva "és negligent".Per tot plegat el Consell Professional denuncia una ingerència "greu" de la JEC en el criteri periodístic dels mitjans de la CCMA. I subratlla que "imposar les paraules, imposar el relat per damunt de decisions professionals, és una cotilla a la llibertat d'expressió i un mur davant el dret a la informació de la ciutadania". Finalment el Consell protesta "enèrgicament" per una decisió els efectes de la qual "de cap manera caminen en el sentit de garantir la neutralitat i la imparcialitat".

