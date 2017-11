Cultura es mostra disconforme amb la decisió de l'Audiència d'Osca i creu que cal recórrer al Suprem

El departament de Cultura ha manifestat aquest dijous la seva "disconformitat" amb la decisió de l'Audiència d'Osca i considera que procedeix la interposició d'un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. Des del departament asseguren que encara no han estat notificats formalment de la sentència però que tenen coneixement del seu contingut i que reiteren la seva estratègia de defensa del patrimoni cultural català mitjançant tots els instruments legals que estan al seu abast.L'Audiència d'Osca ha desestimat els recursos interposats per la Generalitat i el MNAC contra la sentència dictada pel Jutjat de primera instància número 1 d'Osca, que declarava nul·les les compres de 97 obres d'art en litigi amb l'Aragó i ordenava el trasllat de les peces a Sixena, entre elles, les 44 que segueixen al Museu de Lleida. És contra aquesta sentència que consideren que s'ha de recórrer al Suprem, una decisió, però, que correspon prendre al ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, com a conseller provisional, en aplicació de l'article 155.En el cas Sixena, però, l'última vegada que el ministeri de Cultura va tenir l'oportunitat de recórrer una resolució judicial, no ho va fer. L'Estat va impedir a la Generalitat recórrer el requeriment a Méndez de Vigo per traslladar a l'Aragó les obres de Sixena, tal com ordenava una providència del jutjat número 1 d'Osca del 15 de novembre. En ella es requeria a Íñigo Méndez de Vigo que donés compliment a les resolucions judicials provisionals i lliurés a l'Aragó de les 44 obres d'art en litigi que segueixen al Museu de Lleida. Era la primera vegada que la Generalitat no recorria una ordre judicial en el cas Sixena.

