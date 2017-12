Membres del PDECat, ERC i la CUP faran costat als presos a les portes del Tribunal Suprem

Els consellers empresonats i els "Jordis" passaran pel Tribunal Suprem aquest divendres, a partir de dos quarts de deu del matí . El magistrat Pablo Llarena estudiarà l'excarceració dels membres del Govern i els dirigents independentistes tancats entre reixes per la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela.Davant la possibilitat que els presos polítics puguin ser alliberats, els partits independentistes han organitzat una comitiva que es desplaçarà fins a Madrid per fer-los costat a les portes del tribunal mentre declaren.Hi acudiran el president del PDECat i expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas; la coordinadora general del partit, Marta Pascal, i diversos diputats i senadors de Madrid, com Carles Campuzano, Jordi Xuclà, Míriam Nogueras i Ferran Bel, entre d'altres, segons han confirmat fonts de la formació demòcrata a Europa Press.La comitiva d'ERC, que encara no està tancada, comptarà amb l'exsecretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, que va a la llista d'ERC a les eleccions del 21 de desembre; i altres membres de la llista com Alba Vergés, Fabián Mohedano, Marc Sanglas, Òscar Peris, Adriana Delgado, Lluïsa Llop, Assumpció Laïlla (Demòcrates) i Magda Casamitjana (Més), entre d'altres. En representació de la CUP acudirà en suport als consellers destituïts i als presidents de les entitats, la independent de la llista dels cupaires als comicis del 21-D Bel Olid.

