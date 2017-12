Jordi Sànchez: «Ara és el moment de convertir el dolor en il·lusió i projectar-nos de nou cap a la història»

El número dos de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) per Barcelona, Jordi Sànchez, ha escrit una nova carta des de la presó que publica el Diari Ara aquest dijous a la tarda. L'expresident de l'ANC hi exposa que, ara que falten tres setmanes per les eleccions del 21-D, "és el moment de convertir el dolor en il·lusió i projectar-nos de nou cap a la història". "És el moment de recuperar el somriure, el mateix que ens havia fet tan forts des del 2012" i que "la tristor col·lectiva no pot ni ha de durar més temps", afegeix. Així, Sánchez, fa una crida a l'optimisme i assegura que "la societat catalana és més conscient del significat i el sentiment de la solidaritat i el dolor perquè l’hem expressat conjuntament, sense vergonya i sense por, centenars i centenars de milers de ciutadans".L'exlíder de l'ANC reitera que ningú no s’ha de sentir "culpable" si els "Jordis" i els consellers destituïts continuen a la presó o a l'exili i que, en canvi, "toca lluir el millor dels somriures de nou". Un dia abans que els "presos polítics" tornin a declarar, i davant la possibilitat que se'ls pugui alliberar, Sànchez insisteix que "ningú pensi que ja ho ha fet tot, que està cansat, que ja no hi ha res a fer" perquè "en la construcció d’un país mai es pot dir que està tot fet". "La nació és un plebiscit permanent. Tothom hi està convocat i tots som necessaris".En aquesta línia, el número dos de JxCat remarca que aquesta pot ser la darrera carta des de la cel·la, tot i que demana "prudència" i "no confondre la gran il·lusió amb el fet de tenir moltes expectatives en la sortida imminent de la presó. La primera ajuda a portar millor el dia a dia, però la segona et pot enfonsar en el desànim si no s’acompleix", argumenta.

