Vint hores a la «presó» de Vic: «Ha estat un dels millors dies de la meva vida»

El manresà Kuno Meyer en una de les cel·les de la plaça Major de Vic Foto: Albert Alemany

"Mai m'hagués pensat que un dia engarjolat seria un dels millors dies de la meva vida", diu amb emoció Kuno Meyer. El manresà és el que ha passat més hores a la presó instal·lada a la plaça de Vic. Va entrar aquest dimecres a partir de les 12 de la nit i sortirà aquest dijous a les 8 del vespre.Tot i el fred de Vic, el manresà confessa que ha rebut l'escalf de desenes de vigatans: "la resposta de la gent és admirable i emocionant". Molta gent li ha portat menjar i beguda durant el transcurs de "l'empresonament". "El motiu per estar empresonat és evident -explica- volem solidaritzar-nos amb els consellers i els Jordis empresonats a Madrid i els exiliats a Brussel·les".La idea inicial de Meyer era estar-s'hi fins que sortissin els presos, però per qüestions personals no ho ha pogut fer. El manresà veu optimisme la convocatòria de demà dels consellers al Tribunal Suprem. El magistrat Llarena estudiarà l'excarceració dels membres del Govern i "els Jordis" enviats a presó per la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela. "Espero que la justícia a Espanya per una vegada sigui coherent", sentencia. L'acció Un poble empresonat està organitzada per l'ANC Osona, Òmnium Osona i el CDR Alt Ter.