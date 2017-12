Òmnium denuncia «amb noms i cognoms» les conseqüències del 155 sobre la ciutadania

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, amb Àlex Casanovas, Ramon Font, Yolanda Hernández i Tono Albareda, a l'acte sobre les conseqüències de l'aplicació del 155 Foto: ACN

El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, ha volgut envoltar-se aquest dijous d’alguns testimonis representatius de sectors culturals, educatius, i dels àmbits de les entitats i el funcionariat, per “visibilitzar les conseqüències” de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya. Mauri ha volgut “denunciar” així la situació “d’indefensió” en la que assegura que es troben la Generalitat i l’administració catalana. “El que han fet és fulminar el Govern i el Parlament, atribucions que no existeixen al 155. Darrere d’això el que hi ha és repressió i l’anul·lació de les institucions catalanes”, ha etzibat. I és que per a Mauri, les conseqüències que té l’aplicació d’aquest article tal i com ho està fent l’Estat són “per a la ciutadania”. “L’Estat s’ho pren com una carta blanca, fent el que vol amb unes polítiques públiques que no han estat avalades a les urnes i que ara s’estan implementant”, ha denunciat.Mauri ha volgut posar de manifest la “vulneració de drets com la llibertat d’expressió o d’informació, el dret de reunió i de publicació, la gent a la presó, els intents de trencar la immersió lingüística, els atacs als mitjans de comunicació públics, o el que suposa per al català”. Per fer aquesta anàlisi, Mauri s’ha envoltat del portaveu del sindicat USTEC, Ramon Font; del president de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas; de la representant de ServidorsCat.cat, Yolanda Hernández i de Tono Albareda, president de LaFede-Organitzacions per la Justícia Global.Tots junts han volgut, en paraules de Mauri, “visibilitzar els efectes del 155, posar noms i cognoms a la vulneració de drets i dir que davant això se seguiran denunciant totes les conseqüències que té”. “No els agrada com pensem ni com votem, però el nostre objectiu és que de seguida es retiri el 155 i puguem tornar a la normalitat democràtica, que no hauríem d’haver deixat mai, perquè no només afecta a les institucions sinó també a les entitats i la ciutadania, votin el que votin”, ha afegit el vicepresident d’Òmnium.Per últim i de cara a les eleccions del 21-D, Mauri ha demanat als partits –especialment als sobiranistes i independentistes- que “es conjurin per aturar el 155, que demanin la llibertat dels presos polítics, que facin perquè s’aturi la repressió que hi ha a Catalunya, i que segueixin reclamant el dret a decidir i construint el que significa la república i els seus valors”.Des de ServidorsCat.cat, Yolanda Hernández ha vaticinat que a l’administració catalana els efectes del 155 es veuran més encara “cap a l’abril o el març”. “Derivat de les ordres ministerials, s’ha fet que el tancament dels pressupostos sigui anticipat. Quan vulguem destinar diners a algunes actuacions no es podrà. L’impacte es veurà més endavant”, ha avisat. A més, ha denunciat la “paralització de projectes normatius” i, sobretot, a alertat del perill que “desaparegui el conflicte competencial”. “Ara, com qui mana és l’Estat, les competències les exerceix completament ell, tant les catalanes com les seves. Si entren en conflicte, no es podria impugnar perquè caldria un acord de Govern exprés i seria molt complicat ara aconseguir això”, ha advertit.Des de LaFede, Albareda ha explicat que tretze entitats de la seva federació especialitzades en drets humans han vist com s’ha endarrerit el cobrament de pagaments per valor de 550.000 euros, i que aquesta mateixa situació s’ha produït amb 10 milions d’euros que haurien d’haver rebut entitats de caire social fa un parell de mesos i que no s’ha cursat fins ara.Ramon Font, d’USTEC, ha explicat que, més enllà de la “gravetat que suposa l’atac a la immersió lingüística i el model d’escola catalana”, és molt preocupant “que ningú sap quan acabarà el 155”. “Tenen una obsessió molt clara amb un suposat adoctrinament, i nosaltres creiem en l’esperit crític i en poder fer debats sobre qualsevol cosa. I tenen una altra obsessió amb els drets dels castellanoparlants, quan en realitat la immersió juga a favor dels castellanoparlants perquè surten amb competències a les dues llengües”, ha denunciat.Per últim, Àlex Casanovas, ha alertat de la “pèrdua de projectes i l’aturada d’altres” pels retards en les subvencions i per “la incertesa sobre els pressupostos”. A més, assegura que el 155, ha provocat “una duplicació burocràtica, perquè s’ha de fer i justificar tot a la Generalitat i a l’Estat”.

