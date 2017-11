VÍDEO Els jugadors del Barça, al Circuit de Catalunya

La primera plantilla del Futbol Club Barcelona ha rebut avui els vehicles Audi per a la temporada 2017-2018 al Circuit de Barcelona-Catalunya . Aquest any, l'escenari de la tradicional entrega ha estat el traçat català, que ha viscut un matí en què s'ha conjugat futbol i automobilisme.La marca alemanya de cotxes, que es troba al Circuit realitzant el seu programa Audi Driving Experience, ha preparat una distesa i divertida jornada pels jugadors blaugrana; capitanejada pel responsable del programa, Jordi Gené, que ha presentat les proves de conducció i destresa que han afrontat els futbolistes dividits en grups i per parelles. Alguns dels jugadors també han pogut gaudir d'unes voltes de màxima intensitat acompanyats dels instructors Audi amb cotxes de competició.El Circuit de Barcelona-Catalunya ha donat per finalitzada la jornada amb l'entrega de claus dels vehicles escollits per cadascun dels jugadors del FC Barcelona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)