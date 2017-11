Entitats socials i ecologistes demanen ajut al Parlament Europeu per alliberar Junqueras i Romeva

Anunci de la data i la pregunta del referèndum Foto: Adrià Costa

Vuit entitats ambientalistes i ciutadanes catalanes han fet pública una carta oberta, dirigida a als membres de l'Europarlament i a la Comissió Europea, reclamant el seu ajut per aconseguir l'alliberament dels exconsellers i exeurodiputats Oriol Junqueras i Raül Romeva. Impulsada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE), a petició d'una eurodiputada del grup dels Verds, la missiva remarca el compromís de tots dos a l'Eurocambra en defensa del territori i reclamant l'aplicació de les normatives comunitàries davant els incompliments del govern espanyol. Mostren la seva "consternació" per la "criminalització" per part de l'Estat espanyol d'una trajectòria marcada per l'europeïsme, donant-los un tracte com a "delinqüents" i perseguint la seva "humiliació" per voler complir el seu programa polític. La carta, en tres idiomes –català, castellà i anglès-, ha estat tramesa per correu electrònic a centenars d'eurodiputats i està oberta a rebre noves adhesions d'entitats.Al costat de la PDE, signen conjuntament el manifest Aigua és Vida, la Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya, el Grup de Defensa del Ter, Martorell Viu, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, Prou Sal i la Xarxa Nova Cultura de l'Aigua. "Indignació sentim quan des de les instàncies de l'Estat espanyol s'ha iniciat una campanya d'odi que no només afecta unes institucions democràtiques centenàries de Catalunya sinó que també està focalitzada en unes persones que, per la seva trajectòria, han deixat empremta allà on han desenvolupat la feina", apunta la missiva.Les entitats recorden que van treballar colze a colze amb Junqueras i Romeva, com a eurodiputats a Brussel·les i Estrasburg, en la defensa de l'Ebre i la resta de rius i ecosistemes aquàtics catalans o en la lluita contra el fracassat projecte Castor, entre d'altres conflictes. Malgrat no oblidar la resta de consellers i líders socials empresonats, per als quals demanen també la llibertat, el portaveu de la PDE, Manolo Tomàs, ha subratllat els llaços de col·laboració establerts amb el vicepresident i el conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors cessats pel govern espanyol.En aquest sentit, la crida per obtenir el major ressò possible entre els eurodiputats i l'adhesió de les grans organitzacions ambientalistes, vol refermar especialment el reconeixement del seu compromís particular amb els valors de la Unió Europea en la seva tasca, fins al punt d'oposar-los a les vulneracions per part del govern espanyol en matèria social o ambiental. "Han defensat les normatives comunitàries contra es incompliments de l'Estat espanyol, remarcant la diferent sensibilitat de les normatives comunitàries i normatives espanyoles. És xocant", medita Tomàs."Estem molt agraïts per la feina que han fet, en defensa del territori i de l'Ebre i es mereixen un acte de consideració. L'Estat espanyol criminalitza una trajectòria política i no ho mereixen. Han actuat per complir el seu programa polític i segons a la seva consciència. No entrem a valorar si ho han fet bé o no, però la reacció no és correspon amb allò que passava. És com una humiliació a determinades formes de fer política, fet q ens indigna especialment", ha abundat el mateix portaveu antitransvasament. Així mateix, les ONG també fan palesa la seva indignació i reclamen que el conflicte com l'existent entre l'Estat espanyol i Catalunya es resolgui "de forma política i amb diàleg, diferent a la via judicial, cosa que ens retorna a un temps passats i fa mala olor".Per tot plegat, demanen als eurodiputats, apel·lant al "sentit democràtic i defensor dels drets humans més fonamentals" de cadascun dels eurodiputats perquè "en la mesura de les seves possibilitats intervingui davant les institucions que consideri adequades" perquè tant Junqueras, Romeva, la resta de consellers cessats i a la presó o els Jordis puguin "continuar desenvolupant el seu treball en defensa dels drets i les llibertats socials a Espanya i a Catalunya amb plena llibertat i dedicació com sempre han fet allà on han estat".

