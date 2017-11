Relacionen l'homicidi de Viladecans amb una revenja vinculada a la prostitució

Els Mossos d'Esquadra vinculen la mort d'un home aquest dijous a un pàrquing de Viladecans en explotar un explosiu al seu cotxe amb els atacs del 2012 al marcoprostíbul Paradise de La Jonquera (Girona).Els fets han tingut lloc al bloc on vivia la víctima, concretament a l'aparcament subterrani del número 6 del carrer Santiago Rusiñol de Viladecans, i es vincula amb el crim organitzat, segons fonts de la investigació. Les fonts consultades expliquen que se sospita que el crim d'aquest dijous podria ser una revenja vinculada al negoci de la prostitució.Aquest cas pot estar vinculat amb la col·locació d'explosius al Paradise el 2012, un atac que va ser en represàlia per la competència que suposa el macroprostíbul a altres prostíbuls de la zona. El 12 de desembre del 2012 dos individus van llançar dos artefactes contra el local i el 23 del mateix mes es va localitzar un cotxe amb explosius a l'aparcament del bordell.Els artificiers Tedax dels Mossos s'han desplaçat fins al lloc per encarregar-se de l'explosiu, la composició del qual s'està investigant. El mort era veí de l'edifici de l'aparcament i el cotxe en el qual estava col·locat l'explosiu era el seu. Efectius de Bombers han localitzat el cadàver d'aquesta persona en aquest pàrquing.En un comunicat, els Bombers de la Generalitat han indicat que l'explosió ha produït posteriorment un incendi i que han rebut l'avís a les 11.38 hores, i ha cremat dos vehicles de la primera planta del pàrquing.Una altra persona ha estat rescatada d'un ascensor de l'immoble i, després de ser atesa per sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ha estat evacuada a l'hospital Moisès Broggi.

