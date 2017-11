Aragó sol·licita que les obres de Sixena de Lleida es traslladin al Monestir l'11 de desembre

El director del Museu de Lleida, amb algunes de les obres en litigi Foto: ACN

Els serveis jurídics del govern de l'Aragó han enviat aquest dijous al matí al jutjat de primera instància 1 d'Osca el pla de treball per traslladar al Monestir de Sixena les 44 obres d'art en litigi que estan al Museu de Lleida. També han fet arribar al jutjat les fitxes identificatives d'aquestes peces i una sol·licitud perquè el trasllat es faci l'11 de desembre. És el jutge, però, en tot cas, qui ha de decidir quan i com es fa el trasllat. A més, el govern aragonès ha informat al jutjat que també s'ha enviat tota la documentació oficial a l'actual responsable del departament de Cultura de la Generalitat, el també ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.Aquesta petició ha coincidit amb la sentència de l'Audiència Provincial d'Osca que aquest mateix dijous al matí ha confirmat la sentència del jutjat 1 d'Osca que declarava nul·les les compravendes de les obres per part de la Generalitat i el MNAC i ordenava per tant el trasllat de les que falten i que es troben al Museu de Lleida. La consellera de Cultura del govern aragonès, Mayte Pérez, ho ha qualificat de "noticia grandíssima que tanca el cercle del retorn dels béns" i ha reconegut que "es tracta d'un èxit col·lectiu de totes les institucions i partits polítics que han estat treballant durant 22 anys per aconseguir-ho"."Fa dos anys i mig que esperem aquesta noticia i ara ja no queda cap tipus de dubte", ha dit Pérez, que ha afegit que "no teníem cap dubte que teníem raó i que la llei ens la donaria". Amb aquesta sentència i els tràmits dels últims dies, assegura, "els béns han de tornar de manera immediata".

