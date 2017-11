Ferran Bel serà un dels nous dirigents de pes de la direcció del PDECat

Els membres de la direcció del PDECat, reunits el passat octubre Foto: ACN

La direcció del Partit Demòcrata (PDeCAT) es prepara per reforçar-se de cara a l'escenari posterior al 21-D i amb la vista posada a les eleccions municipals del 2019. L'òrgan directiu de la formació que lideren la coordinadora general, Marta Pascal, i el coordinador d'Organització, David Bonvehí, ha proposat que l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel; la fins ara diputada parlamentària Maria Senserrich; l'alcaldessa de Calella i també diputada al Parlament; Montserrat Candini; l'exconsellera d'Ensenyament Meritxell Ruiz, i el president del Consell Escolar de Catalunya destituït amb el 155, Lluís Font, entrin a formar part de l'executiva.Els associats votaran entre aquest divendres i dissabte si validen la proposta de la direcció. Així, se supliran les baixes ja conegudes dels alcaldes de Besalú i Valls, Lluís Guinó, i Albert Batet, respectivament, a més de la d'Elsa Artadi -que va deixar el partit just abans que es configuressin les llistes de Junts per Catalunya. Finalment, el batlle de Sallent, David Saldoni, també ha decidit abandonar l'executiva. Saldoni sona com a possible substitut de Miquel Buch per presidir l'Associació Catalana de Municipis (ACM).Tal i com han informat a l'ACN fonts del PDeCAT, Bel -que passaria a ser un dels homes forts de la nova executiva- deixaria l'alcaldia de Tortosa per evitar les incompatibilitats de càrrecs. Ell s'ocuparia de l'àrea d'acció política i estratègia municipal del partit. Al seu torn, Senserrich s'encarregaria de la branca territorial, i Candini de les relacions internacionals i amb la societat civil. Ruiz obtindria la carpeta d'àmbits programàtics i, finalment, Font gestionaria els estudis i programes de la formació. La proposta, segons les mateixes fonts, és col·lectiva de tota l'executiva, i compta amb l'aval total de Pascal i Bonvehí, que al llarg d'aquesta setmana han fet una ruta pel territori per explicar els canvis a les bases del partit.Des del PDeCAT destaquen que els canvis pretenen dotar l'executiva de més múscul, amb perfil de dirigents amb experiència, tant en alcaldies com al Parlament o fins i tot al Govern, a més de combinar jovent amb gent veterana. El partit vol enfortir-se de cara a l'escenari que es dibuixi després del 21-D i, sobretot, amb la mirada posada a les eleccions municipals del 2019.Així, si les bases avalen els canvis, l'executiva la formaran Pascal, Bonvehí, Marc Castells (coordinador institucional), Lluís Soler (nous sectors i partit digital), Vanessa Farré (mobilització i associats), Dolors Tella (formació) i Xavier Fonollosa (àrea metropolitana i món local), i les novetats de Bel, Senserrich, Candini, Ruiz i Font. La votació es podrà fer de manera telemàtica i també presencial.

