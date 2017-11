L'Estat fracassa en l'intent d'obligar l'Ajuntament de les Preses a penjar la bandera espanyola

El cas que ara el TSJC ha sentenciat es remunta al 8 de febrer del 2013. Aquell dia, l'Ajuntament de les Preses va rebre una petició d'informació per part de la Subdelegació de l'Estat, on es demanava saber quines banderes onejaven a la façana del consistori. A finals d'aquell mes, el batlle va respondre que n'hi havia dues de penjades: la municipal i la senyera. I a principis d'abril, l'Estat va interposar un recurs perquè s'obligués l'Ajuntament a fer onejar també l'espanyola.



El cas va anar a parar a mans del Jutjat Contenciós Número 3 de Girona. En una primera sentència, emesa al setembre del 2014, el contenciós ja va tombar el recurs (precisament, per aquest defecte de forma). L'advocat de l'Estat, però, va elevar aleshores l'afer fins al TSJC. I ara, l'alt tribunal català ha resolt en els mateixos termes.



Informació i actuació



La sentència, emesa per la Sala Cinquena del contenciós administratiu, subratlla que cal distingir entre "el mer requeriment d'informació" d'aquell que reclama "una actuació concreta adreçada a restablir la legalitat". El TSJC recorda a la Subdelegació que, en el cas de les Preses, l'única cosa que hi va haver va ser la petició d'informació (que de fet, el batlle ja va atendre).



Com que a partir d'aquí l'Estat no va requerir al consistori que pengés la bandera monàrquica i va portar el cas directament als tribunals, l'alt tribunal entén que el seu recurs no pot prosperar. "La Subdelegació no havia formulat requeriment previ de compliment de la legalitat, de forma que malament podia interposar un recurs contra l'incompliment d'aquest document inexistent", recull la sentència del TSJC.



En conseqüència, l'alt tribunal català tomba el recurs de l'Estat perquè la bandera espanyola onegés a l'Ajuntament de Les Preses. I no només això, sinó que també li imposa les costes del procés. "Considerant el grau de complexitat processal i substantiva" del cas, però, el TSJC considera "procedent" limitar aquest import a un màxim de 1.000 euros.



La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs de cassació en el termini d'un mes.