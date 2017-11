El PP denuncia Mònica Terribas a la Junta Electoral per un editorial

Continua el setge del Partit Popular contra els mitjans públics catalans i ha denunciat ara la periodista Mònica Terribas per un editorial al programa El Matí de Catalunya Ràdio. El dia 28, Terribas va utilitzar els conceptes "consellers empresonats" i "Govern a l'exili" per referir-se a Puigdemont i el seu Govern. La Junta Electoral va prohibir divendres passat parlar en aquests termes per garantir la "neutralitat informativa" de cara a les eleccions del 21-D. El partit argumenta que el llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) indica que les portades poden tenir un estil "personal i informal" però adverteix que no s'hi poden expressar "opinions". Cal dir que la CCMA es refereix a sumaris o portades, i aquest espai de Terribas és una editorial. En concret, la periodista deia en 'La Portada' d'aquest dimarts que hi hauria líders de partits empresonats i que d'altres "no poden posar els peus a Espanya perquè els acompanyarien"."Una Generalitat intervinguda econòmicament des de setembre, sense autogovern des de fa un mes, i amb reforços policials que van actuar l'1-O i que vigilaran que la jornada electoral sigui, com sempre, la gran festa de la democràcia", concloïa Terribas. Podeu recuperar l'editorial aquí En la denúncia, el PP recorda que la Constitució estableix que els mitjans de comunicació socials dependents de l'Estat o de qualsevol ens públic han de respectar el "pluralisme de la societat". Finalment, el document -que data del 29 de novembre- sol·licita que la Junta Electoral declari que el contingut de "La Portada" de dimarts es "contrari" al que s'estableix al Règim Electoral General, i que insti la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respectar el que s'indica a la LOREG sobre els principis d'igualtat, pluralisme, proporcionalitat i neutralitat informativa, en període electoral.Ciutadans, PSC i PP, els tres partits que han avalat l'aplicació del 155, fa dies que impulsen denúncies a la Junta Electoral. A iniciativa del partit d'Inés Arrimadas, s'ha prohibit tant a TV3 com a Catalunya Ràdio utilitzar les expressions "Govern a l'exili", "consellers exiliats", "consellers empresonats" i "president Puigdemont". Ara, un dels temors dels mitjans públics és que Ciutadans recorri també el pla de cobertura sense blocs -amb control, però, dels temps dedicats a cada partit durant tota la campanya- que ha estat aprovat per la junta de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.Aquí podeu llegir la denúncia del PP:

Denúncia del PP a Mònica Terribas by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)