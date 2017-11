L'alcalde de Sallent (PDECat) es postula per presidir l'Associació Catalana de Municipis

L'alcalde de Sallent i actual vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), David Saldoni, ha confirmat que presentarà candidatura per presidir l'ACM i substituir així l'actual president, Miquel Buch, que aquest dijous ha anunciat que renuncia a la presidència i també deixa l'alcaldia de Premià de Mar . El polític del PDECat assegura que la decisió respon "a un final de cicle" i que no hi té res a veure la seva incorporació com a número 22 a llista per Barcelona de Junts per Catalunya.Segons ha explicat Saldoni a l'Agència Catalana de Notícies, preveu presentar una candidatura "transversal i el màxim d'integradora per tal de recollir totes les sensibilitats que actualment hi ha a l'ACM".Per Saldoni, seria "un honor" presidir l'associació després de "molts anys" d'estar-hi vinculat. De moment, l'actual alcalde de Sallent desconeix si cap altre batlle també té intenció de presentar candidatura i ha dit que, en tot cas, la decisió recau en mans dels alcaldes que, amb el seu vot, hauran de decidir qui serà el futur president en una assemblea que tindrà lloc al gener.

