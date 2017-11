Una jove de 19 anys mor en un accident a Anglès

L'accident de trànsit s'ha produït a primera hora del matí a l'alçada del quilòmetre 40 de la C-63 a l'entrada de la via que porta a Sant Julià i Bonmatí (Selva). La difunta és una jove de 19 anys, Cassandra S. T., veïna de les Planes d'Hostoles (Garrotxa). Els fets han tingut lloc pels volts d'un quart de vuit del matí i la conductora, per causes que encara s'estan investigant, ha sortit de la via i ha acabat encastant l'Opel Meriva que conduïa contra un arbre.Al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit, la Policia Local d'Anglès, els Bombers amb tres dotacions i el SEM, per bé que els serveis sanitaris, malgrat els intents, no han pogut salvar-li la vida.La difunta és una jove de 19 anys, de nacionalitat portuguesa, per bé que veïna de les Planes d'Hostoles, d'on va ser pubilla l'any 2016.L'Ajuntament de les Planes, en un ple extraordinari urgent ha decretat tres dies de dol oficial per la mort de la jove. Des d'avui al migdia i fins dissabte a la mitja nit queden suspeses totes les activitats programades per aquests dies i les banderes onejaran a mig pal. El consistori en nom de tots els veïns i veïnes del municipi "volem traslladar el nostre més sincer condol a la família i amics en aquests moments tan durs i els quals ens han consternat profundament".Amb aquest malaurat accident, s'eleven a 43 les víctimes mortals d'accident de trànsit en vies urbanes i interurbanes d'aquest any 2017.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)