Puigdemont i els quatre consellers destituïts declararan dilluns a partir de les 9 davant de la justícia belga

El jutge belga ha citat a declarar el president Carles Puigdemont i els quatre consellers destituïts que són amb ell a Brussel·les dilluns a partir de les 9 del matí, segons ha confirmat la fiscalia en un comunicat. La declaració "podria eventualment durar tot el dia", i es farà, per raons "d'organització pràctica", a l'edifici Portalis, on també hi ha sales de la Cambra del Consell i la pròpia fiscalia, i no al Palau de Justícia, on es va fer l'última vegada, i que és just al davant.Al final de la jornada de dilluns, el jutge decidirà la data per pronunciar-se sobre l'extradició o podria demanar una nova citació per seguir amb les declaracions. En qualsevol cas, sigui quina sigui la decisió del jutge, la defensa de Puigdemont i els consellers i la fiscalia tenen opció a dos recursos.D'altra banda, divendres declararan davant del Tribunal Suprem els consellers empresonats i els "Jordis". El magistrat Pablo Llarena podria deixar-los en llibertat després de setmanes en presó preventiva per ordre de l'Audiència Nacional.

