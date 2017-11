El dia a dia dels presos polítics, en un extens reportatge de la BBC

Concentració massiva en suport a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart Foto: Adrià Costa

El dia a dia entre reixes de mig Govern de la Generalitat, entre els quals hi ha el vicepresident, Oriol Junqueras, i dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, ha arribat a la BBC. La prestigiosa corporació britànica ha publicat un extens reportatge al seu web , centrat principalment en els casos dels dos líders sobiranistes, que explica com és la vida dels presos polítics a presó.La peça, a càrrec de James Reynolds, dona detalls sobre la seva estada als centres penitenciaris espanyols i sobre les perspectives futures de llibertat que tenen els dirigents independentistes. Cal recordar que els representants de l'executiu català i els líders de les entitats sobiranistes declararan demà davant el Tribunal Suprem per revisar la causa i podrien quedar en llibertat Cuixart i Sànchez, tal com detalla la BBC, van ser rebuts amb crits de "Viva España" i "Viva la Constitución" per un nombrós grup de presos. Entre altres detalls sobre la quotidianitat entre reixes, Reynolds assegura que reben 100 cartes cada dia i que els guàrdies les obren davant seu "buscant contraband" i destrueixen aquelles que no duen remitent. El reportatge també explica quan un pres va apunyalar-ne un altre al coll a tocar de Jordi Sànchez

