Polèmica pel cartell «profundament» masclista d'un sindicat de policies i bombers de València

La regidora de Protecció Ciutadana en l'Ajuntament de València, Anaïs Menguzzato, ha demanat aquest dijous que es retirin els cartells amb imatges "molt desafortunades i masclistes" que el Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers (SPPLB) ha publicat per a anunciar un sopar aquest divendres.



Menguzzato ha destacat que "en la Policia Local de València no caben aquest tipus de manifestacions" i ha considerat que els agents "han de donar exemple en la seva lluita per la igualtat". Ha dit que "afortunadament" això no és "el que fa la majoria" però ha lamentat que "un dels sindicats hagi mostrat en els seus cartells imatges que són molt desafortunades i masclistes".



La responsable municipal ha sol·licitat la "retirada" dels cartells i ha instat l'SPPLB a "disculpar-se, en general, amb les dones" i, "especialment, amb les dones policia, que són professionals i no l'entreteniment de ningú, com se les representa en aquestes imatges".



"Un cartell profundament masclista"



Per la seva banda, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha qualificat el cartell com a "profundament masclista i profundament desagradable". Ribó ha afegit que, sigui qui sigui el responsable, és un "cartell absolutament impresentable".



Ribó ha demanat que el que representa el cartell "ha d'esborrar-se ja de la forma de pensar" pel seu "plantejament masclista, per l'ús de la dona amb plantejament comercials".



L'Ajuntament, "compromès" contra la violència contra les dones



Anaïs Menguzzato ha subratllat el "compromís" de l'equip de govern de l'Ajuntament de València, conformat per Compromís, PSPV i València en Comú, "en la lluita contra el masclisme i la violència de gènere". L'edil ha agregat que la Comissió d'Igualtat de la ciutat serà també la que "estudiï les mesures oportunes que consideri adoptar" enfront dels cartells emesos pel citat sindicat.

