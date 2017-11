«La nova realitat espanyola», segons Puigdemont

El president de la Generalitat i candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha evitat descartar seguir amb la via unilateral després de les eleccions del 21-D si hi ha una majoria independentista. Puigdemont ha indicat, en una entrevista a Els Matins de TV3, que davant del "tripartit del 155", en referència a PSC, Cs i PP, que "ha actuat de manera unilateral", no pot "excloure res".En aquest sentit, ha qüestionat si les mesures d'intervenció de l'autogovern català van ser "dialogades amb la societat catalana" i si la "violència policial" va ser "dialogada". Puigdemont ha assegurat que l'Estat "no vol diàleg" i ja ha estat actuant de manera "unilateral".En aquest marc, el president ha continuat la seva crítica al govern espanyol a través del Twitter. En concret, ha definit el que ell creu que és la "nova realitat espanyola": "El color groc és delictiu, les bales de goma joguets a les escoles, els bons catòlics besen la Constitució, els humoristes són criminals i la ultradreta ciutadans exemplars". I ha afegit una crida a anar a votar: "I només són els entrants. Si el 21-D no guanyem, ho arrasaran tot".