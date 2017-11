Comiat sentit a Patrícia Gabancho

Patrícia Gabancho. Foto: Adrià Costa

Moltíssimes persones s'han congregat aquest matí al tanatori de Les Corts de Barcelona per dir l'últim adéu a l'escriptora i periodista Patrícia Gabancho, traspassada ahir després d'una lluita intensa contra el càncer.Familiars, amics, companys de lluites i fins i tot lectors i seguidors de Gabancho han participat en una cerimònia curta però emotiva, on alguns dels seus amics personals li han dedicat unes paraules.Entre ells, Jordi Casassas, president de l'Ateneu Barcelonès (entitat de la qual Gabancho havia estat vicepresidenta) va declarar-se "en estat de xoc" per la partença. La notícia ha estat sobtada per a molts, car la mateixa Patrícia havia preferit mantenir en reserva l'avenç de la malaltia. Casassas ha destacat que va ser una dona lluitadora i valenta "que marxa abans de temps, perquè 65 anys són pocs per a una persona que encara tenia tantes coses a dir, com la Patrícia".Gabancho, nascuda a Buenos Aires, vivia a Catalunya des dels 22 anys, i –a banda d'una producció editorial molt fructífera– era habitual en tertúlies radiofòniques i televisives, a més de col·laborar amb mitjans com, d'on era columnista habitual i membre del Consell Editorial

Alguns dels assistents al comiat de l'escriptora i periodista Foto: NacióDigital

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)