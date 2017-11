Absoltes Lecha i Rovira de lesions a un guàrdia urbà en una concentració a la Ciutat de la Justícia

Protestants del sindicat de la Guàrdia Urbana demanant la dimissió de Josep Garganté, aquest dijous Foto: Isaac Meler

Les regidores de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona María José Lecha i Maria Rovira han quedat absoltes d'un delicte lleu de lesions a un guàrdia urbà durant una concentració a la Ciutat de la Justícia mentre es jutjava el seu company Josep Garganté. L'agent ha actuat com a denunciant i el sindicat CSIF com a acusació popular . En la seva sentència, el magistrat constata que no hi ha cap testimoni "imparcial" ni cap imatge que provi les agressions, i per això manté la presumpció d'innocència de Lecha i Rovira.Els fets es remunten al passat 1 de desembre, quan membres del sindicat CSIF van intentar impedir una roda de premsa de la CUP a la Ciutat de la Justícia. El denunciant, acompanyat d’altres persones del seu sindicat, van impedir que Josep Garganté i el seu advocat, Eduardo Cáliz, fessin declaracions als mitjans de comunicació abans d’entrar al judici, a base de cops, empentes i insults. Segons l'agent, les dues regidores es van dirigir a ell titllant-lo de "portaveu de merda de la Guàrdia Urbana", "policia de merda" i "torturador", amb puntades de peu a les cames i cops baixos a abdomen i costelles.La Fiscalia demanava una multa de 180 euros per a cadascuna i una indemnització al policial local de 245 euros. L'agent reclamava 900 euros de multa i una indemnització de 2.000 euros, mentre que el CSIF volia 2.700 euros de sanció i una ordre d'allunyament de 500 metres durant tres mesos.El jutge remarca que hi ha versions "contradictòries" dels testimonis. Mentre que altres urbans i sindicalistes asseguren haver vist l'agressió per part de Lecha i Rovira, companys de la CUP com Mireia Vehí o David Fernàndez ho neguen. El magistrat remarca, per tant, que no hi ha cap testimoni "imparcial". A això li suma que les imatges mostren un "tumult" i es reconeixen les dues parts, però no s'aprecien els fets denunciats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)