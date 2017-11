El Poder Judicial avala Julián Sánchez Melgar com a nou fiscal general de l'Estat

Julián Sánchez Melgar Foto: Europa Press

El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha informat favorablement sobre la proposta feta pel Consell de Ministres d'apostar per Julián Sánchez Melgar com a nou fiscal general de l'Estat en substitució del desaparegut José Manuel Maza . El ple ha acreditat que el candidat reuneix els mèrits i requisits exigits per ser nomenat fiscal general, com comptar amb més de 15 anys de carrera acreditada i ser un jurista de "reconegut prestigi".Un cop superat aquest tràmit, la llei estableix que la proposta retorna al Consell de Ministres, que aprovar l'informe en la reunió de divendres. Llavors, caldrà encara que el candidat comparegui davant la comissió de Justícia del Congrés dels Diputats per presentar el seu projecte d'activitat al capdavant de la institució. Segons els càlculs del ministre de Justícia, Rafael Catalá, el dijous 7 de desembre el Consell de Ministres podria nomenar-lo formalment per tal de prendre possessió la setmana següent. El rei és l'encarregat de nomenar-lo formalment.En l'informe del CGPJ es posa de manifest que Sánchez Melgar té acreditats gairebé 35 anys de serveis prestats en la carrera judicial, on ha ocupat destins a l'antiga Audiència Territorial de Barcelona (que deriva en el TSJC), els jutjats de Reinosa, Miranda d'Ebre, Mataró i Santander. També ha estat magistrat a la sala civil i penal del Tribunal Superior de Cantàbria, president de l'Audiència d'Àvila i des del 2000 magistrat de la Sala Segona del Suprem.La declaració d'idoneïtat del candidat a fiscal general s'ha aprovat amb els vots del president del Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes, els vocals de l'òrgan de govern dels jutges a excepció de Concepció Sáez, que ha votat en contra.

