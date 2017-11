Albiol acata l'ordre judicial però voldria que les obres de Sixena es quedessin al Museu de Lleida

Xavier García Albiol Foto: Europa Press

El candidat del PP a presidir la Generalitat de Catalunya, Xavier García Albiol, ha acceptat el trasllat dels béns de Sixena de Lleida a Aragó, perquè "el que els distingeix dels independentistes" és que el PP acata les resolucions judicials, "li agradin o no".Tot i així, ha reiterat que el seu desig seria que es quedessin a Catalunya.

"A nosaltres ens agradaria que aquest patrimoni seguís formant part de Lleida", ha assegurat García Albiol en els Esmorzars Informatius d'Europa Press, en què ha apel·lat al seu "sentiment de pertinença" a Catalunya.

No obstant això, ha incidit que "per sobre de qualsevol sentiment o de qualsevol voluntat política" existeix l'obligació de respectar la legalitat.

"El que no seria seriós és que nosaltres estiguéssim denunciant l'independentisme com un Govern que no ha respectat la legalitat i que, a l'hora de la veritat, per un interessos legítims del PP de Catalunya féssim el mateix", ha subratllat.

