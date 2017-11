VÍDEO Un caçador català, atacat per vespes asiàtiques

Un caçador de Vilademuls ha estat la primera persona ferida a comarques gironines per diverses picades de vespa asiàtica. Va passar a principis d'aquest mes mentre caminava per un camí ple d'esbarzers. El niu estava a uns 30 centímetres de terra, tapat per la vegetació, i en cap moment va sospitar de la seva presència.De cop van un grup de vespes asiàtiques van començar a atacar-lo. "Em vaig haver de refugiar al cotxer perquè me seguien i m'estaven picant", detalla. La roba gruixuda que duia va evitar que fos més greu i van picar-lo a cinc punts, un a la galta que li va quedar inflada i vermella. El que més recorda és el dolor de les pessigades. Tot i anar al metge, li van fer mal durant sis hores segons explica aquest veí de Vilamarí.El seu cas ha disparat les alarmes i l'Ajuntament de Vilademuls ha demanat ajut als Agents Rurals i a la Diputació de Girona per combatre la seva propagació i evitar que un fet així es pugui repetir. El seu alcalde, Àlex Terés, diu que no tenen recursos per fer-ho tot sols i que ara ja és un tema de salut pública. Ahir van localitzar un nou niu a la zona d'Olives i ja preveuen que amb la caiguda de les fulles se'n detectin més. Volen estar preparats el març vinent amb mitjans, com ara trampes, que és quan les reines faran els ruscs.Vilademuls ha estat el primer indret de la demarcació de Girona on s'ha registrat una persona amb picades de diferents exemplars de vespa asiàtica. Un caçador de Vilamarí, del terme municipal de Vilademuls (Pla de l'Estany) va patir a principis de novembre un atac mentre caminava per un camí a tocar d'un bosc d'aquest poble. A banda i banda estava embardissat i res li va fer pensar que hi podia haver un niu d'aquesta espècie invasora. Admet que no va saber que eren aquestes vespes fins que se les va veure enganxades a la roba i pressuposa que el fet de moure branques del voltant va fer que sortissin amb agressivitat.En veure que l'estaven picant i sentint el soroll que feien va decidir córrer fins al cotxe que estava uns metres més enllà i refugiar-s'hi. Va veure que en tenia d'enganxades a la roba, que per sort era gruixuda, i se les va anar traient sense sortir. Finalment, va patir cinc picades. Una a la galta, que va fer que li quedés ben inflada i vermella. Tot seguit va anar al CAP de Bàscara perquè el curessin. Malgrat el tractament d'antinflamatoris i antibiòtic, recorda que el dolor va ser intens durant les següents 6 hores, una cosa impensable amb les picades de vespa comuna, segons admet. Les marques van tardar a marxar-li uns quants dies.El niu feia uns 40 centímetres de diàmetre i estava a uns 30 centímetres de terra, completament cobert de vegetació. El caçador ha tornat al lloc aquest dijous, acompanyat de l'alcalde del municipi, i es veia perfectament el forat que ocupava un cop enretirat i destruït pels Agents Rurals. "No sabia que podien fer ruscs a tocar de terra; sabia pels mitjans que els feien molt enlaire, als arbres, i així és molt difícil que te piquin perquè ja no les molestes", afirma. Després d'aquella experiència no li va fa por tornar a bosc però creu que tothom haurà d'anar amb molt de compte perquè no els pugui passar el mateix.Aquest és un tema que preocupa especialment al municipi arran d'aquests fets. El seu alcalde, Àlex Terés, avisa que "ja no és només un tema mediambiental molt seriós d'una espècie invasora sinó que ara també afecta a la seguretat pública". Vilademuls fa uns 62 metres quadrats i bona part de l'espai és forestal i amb molts veïnats disseminats. Això fa que sigui molt difícil controlar i detectar la presència d'aquests nius. I més ara que se sap que poden estar arran de terra i que actuen amb aquesta virulència.És per això que han acudit als Agents Rurals i a la Diputació de Girona perquè els ajudin a traçar un pla d'actuació per intentar frenar la seva propagació. En el que va d'any ja han detectat uns cinc ruscs. L'últim ahir, a la zona d'Olives, i sospiten que n'hi pot haver un altre a Sant Esteve de Guialbes. Amb la caiguda de les fulles, preveuen que aniran apareixent-ne de nous.Segons els experts, de cada niu poden sortir unes 6 reines però en el cas dels ruscs grossos poden arribar a ser fins a 20. "La propagació és exponencial i és ara que s'han de fer els esforços perquè si no, serà imparable", afegeix el batlle. Esperen que de cara al març vinent ja tinguin més instruments, com ara trampes instal·lades, que és quan les noves reines surten a fer nius.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)