L'increment de menors estrangers que arriben sols posa en risc el sistema de protecció d'infants

El notable increment de l'arribada de menors estrangers no acompanyats a Catalunya posa en risc el sistema de protecció d'infants. Així ho alerta l'Informe anual sobre els drets dels infants 2017 , que el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha entregat en mà aquest dijous a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.La pressió sobre el sistema va en augment i el factor "més determinant" que explica aquest escenari -tal com destaca la memòria anual presentada- és, precisament, que cada vegada arriben més adolescents migrants sols a territori català. Ara per ara, el sistema no és prou potent per donar sortida a aquesta situació. A més, el síndic assenyala que el marge de maniobra de l'administració també està "condicionat", per altra banda, per la manca d'acolliment i la situació laboral dels educadors.Setmanes enrere, la Generalitat, des de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), ja advertia que l'arribada de menors sols procedents sobretot del Marroc s'ha convertit en una "onada migratòria" molt potent que està generant "una situació d'emergència de país" . Aquest escenari, però, ja es va denunciar des del Síndic l'any passat, quan la pressió migratòria era notablement superior el 2015. Lluny de millora, la situació s'ha agreujat considerablement el 2017. De fet, el mes d'octubre ja s'havien atès 1.116 nous casos, un 63,2% més que tot l'any 2016.L'arribada d'infants no acompanyats constitueix un degoteig constant i diari que, a mesura que passen les setmanes, eé cada vegada més intens. Durant el 2016 la mitjana era de 50 menors sols al mes. A principis de 2017 ja era de 80 i, ara per ara, se situa en 200 mensuals. El sistema d'acollida, tal com està plantejat avui en dia, és insuficient per normalitzar la situació.El Síndic assenyala que s'ha ampliat el nombre de places en centres d'acolliment per fer front a l'onada i destaca els "esforços" de l'administració per posar solucions sobre la taula, però aquests moviments "no són, ni de bon tros, suficients". En el conjunt de Catalunya, fins a l’octubre de 2017 s’han creat 321 noves places en recursos diferents. Atès que el ritme d’arribada continua, la DGAIA té previst crear 242 places addicionals fins al desembre. En total, durant el segon semestre de 2017 s’hauran creat, si es compleixen les previsions, quasi 600 places noves. Això, però, continua quedant-se curt.Els demandants que arriben a territori català solen ser joves d'entre 15 i 17 anys que es desplacen amb la idea de tenir una feina, un salari i papers. A la DGAIA reconeixen que, amb els recursos que tenien fins ara, no poden donar una resposta "adequada" a aquests immigrants, ja que estan molt pensats perquè els menors que atén retornin a un nucli familiar, però no per iniciar un procés de transició a l'edat adulta."L'increment a tot Europa és espectacular, potenciat per l'incompliment de l'acollida de refugiats des dels països membres de la Unió Europea; l'onada migratòria és molt potent i afecta a tots els estats i els sistemes es queden curts", adverteix Ribó. "Cal posar urgentment sobre la taula una veritable política d'acollida", subratlla l'adjunta per a la defensa dels drets dels infants i adolescents, Maria Jesús Larios.Tot i no tenir, en aquests moments, una idea clara sobre quina és la millor solució, el síndic destaca que la DGAIA està estudiant les millors vies per aplanar el camí. "No hi ha cap sistema a cap país europeu que funcioni amb garanties, hauríem de parlar d'aquells amb menys mancances", argumenta Ribó. En aquest sentit, ha obert la porta a tirar endavant "una regulació específica" que aixoplugui aquesta qüestió concreta. L'informe s'entregarà a la comissió d'infància del Parlament quan es constitueixi després de les eleccions del 21-D.

