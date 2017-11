Joan Elias, rector de la UB: «Necessitem un govern català que pugui decidir polítiques a llarg termini»

Joan Elias, rector de la UB. Foto: Adrià Costa

Joan Elias (Barcelona, 1956) és el rector de la Universitat de Barcelona (UB). Doctor en Matemàtiques i especialista en Àlgebra commutativa, ha estat degà de la Facultat de Matemàtiques (1992-1993) i vicerector de la UB (2008-2010).Coincidint que fa un any que va accedir al càrrec, ens rep al seu despatx de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, construït a la segona meitat del segle XIX, per explicar-nos com valora l'inici del seu mandat. Un inici marcat per un context complex a nivell polític, fet que afegeix encara més incertesa a les preocupacions que des de fa temps arrossega el món acadèmic.- Ser rector és una experiència emocionant, que et dona l'oportunitat de conèixer gent molt diversa i interessant, tant a nivell personal com professional. Com a rector m'agradaria poder impulsar els projectes més ràpidament del que ho estem fent, però la complexitat de la universitat és tan gran i és tanta la gent involucrada, que entre que decidim fer una acció i aconseguim dur-la a terme, passa molt de temps.- Encarem reptes interns i externs evidents. La situació política és un d'ells, ja que és molt complexa i no sembla que s'hagi de solucionar a curt termini, fet que provoca una certa incertesa a l'hora de fer polítiques d'universitat, educatives i de recerca. Pel que fa als projectes que encarem enguany, acabem de crear un comitè d'ètica i una comissió d'igualtat.- Per compondre el comitè hem aconseguit reunir gent molt compromesa, amb l'objectiu de rearmar èticament la casa. El primer que farà el comitè és elaborar el codi d'integritat científica, és a dir, un codi de bones pràctiques destinat a tothom, tant professorat com estudiants. Per exemple, pel que fa a la problemàtica dels plagis, un tema recurrent al món acadèmic, tenim un programa pilot dissenyat per detectar-los que ben aviat posarem a l'abast de tot el professorat. El comitè d'ètica s'ocuparà d'aquesta qüestió, i haurà de decidir com procedeix quan es detectin aquests plagis.Pel que fa a la comissió d'igualtat, començaran per revisar el protocol d'assetjament i el pla d'igualtat, que no només regularà des de la perspectiva de gènere sinó que comprendrà la igualtat com a concepte ampliat. A més, la iniciativa arribarà a tota la universitat: hem introduït una comissió d'igualtat a l'organigrama de cada facultat.- L'èxit es va començar a cultivar en l'època del rector Josep Maria Bricall (1986-1994), que va trencar amb el funcionament clàssic d'aquesta universitat. Va ser qui va modernitzar la casa, passant d'una universitat essencialment literària a una humanista i científica. Aquell va ser el començament d'aquest èxit, reforçat posteriorment per l'esforç de molta gent de l'àmbit de la recerca, un dels pilars bàsics del nostre professorat, juntament amb la docència. Som l'única universitat de l'Estat que forma part de la LERU, la Lliga d'Universitats d'Investigació Europees , conjuntament amb universitats europees de prestigi com ara Oxford o Cambridge.La UB també és una de les institucions catalanes més ben valorades. Això és així perquè la societat valora el nivell de formació amb el que surten els nostres estudiants, sent conscients de la carestia de recursos que tenim.- Si analitzem la nostra producció científica i el resultat que obtenim als rànquings universitaris, arribarem a la conclusió que el nostre pressupost esperat hauria de ser 650 milions d'euros anuals, i només n'estem rebent 400. Pels resultats que estem aconseguint, necessitem tenir un millor finançament, o altrament algun dia farem un catacrac. La situació del professorat, per exemple, en alguns centres és precària precisament per culpa de la manca d'inversió.- És greu. En alguns departaments el nombre d'associats és del 80%, perquè no tenim permís per crear noves places. Fins que els professors no es jubilen, no podem renovar-los. Per anar bé, hauríem de tenir una taxa de reposició del 110%, perquè els joves associats, que tenen molta vàlua, es poguessin incorporar com a professors fixos de la casa. No podem fer-ho perquè la Generalitat i el Govern espanyol, que en aquesta qüestió no veig gaire diferència, no ens permeten ni augmentar el nombre d'efectius ni la despesa en aquest capítol. La mitjana dels professors fixos a la UB és de 60 anys, i l'hauríem d'abaixar als 40. Tenim gent de 30 o 35 anys amb uns currículums espectaculars, però no hi ha places per a ells. És urgent solucionar aquest problema.- Pot afectar de moltes maneres, però cal que Generalitat i govern espanyol adoptin una posició clara, que decideixin d'una vegada cap a on volen anar i quin model volen adoptar. Jo crec que no ho tenen clar, i a mi em fa por que l'augment de preus sigui un problema per als estudiants. A més, venim de fer carreres de cinc anys de durada i ara ja estem parlant de carreres de només tres. Em fa por que estiguem anant cap a una contracció del sistema universitari on molts estudiants quedin fora.- La situació afecta a tot el país, i per tant també ens afecta a nosaltres. La universitat necessita normes, sense caure en la hiperregulació, però per funcionar cal tenir unes directrius clares. En aquests moments d'incertesa és difícil tenir una seguretat normativa, i nosaltres ens veiem obligats a anar fent el que podem. Per sort, entre els rectors catalans hi ha una certa unió, i moltes decisions les prenem consensuadament. Tanmateix, necessitem un govern català que pugui decidir polítiques a llarg termini.- Fent el que sabem fer: fomentant el diàleg i la discussió racional. Cal reivindicar el valor de la paraula, cal crear un espai on qualsevol idea, mentre sigui respectuosa, sigui defensable. Així és com ho fem cada dia a les aules, creant ciutadans lliures, que vol dir crítics respecte d'ells mateixos i la societat.A nivell personal, he estat involucrat amb la comissió de mediació que va iniciar I'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, on a banda de nosaltres hi ha la Universitat Autònoma, la PIMEC, CCOO i UGT Catalunya o el Col·legi d'Economistes, entre d'altres. Des del primer minut hem intentat obrir ponts de diàleg, però hem fracassat. Nosaltres seguim insistint que la solució no és judicial sinó política, i que cal molta generositat per part de totes les parts.- El 2016 va ser especial per mi perquè és un d'aquells anys que no acostumen a repetir-se: a part de celebrar els 60 anys, que és una data important, vaig tenir una neta i vaig agafar la responsabilitat de ser rector, un fet que m'omple molt. Va ser un any complet a nivell personal i professional.A banda d'això, en aquests últims mesos tan embogits a nivell polític, ha estat molt gratificant poder participar en la comissió de diàleg i mediació. En ella he pogut conèixer gent molt interessant amb la qual hem lluitat conjuntament -fins a límits fora de les nostres possibilitats- perquè hi hagués diàleg entre els governs català i espanyol.

