Airbnb retira 2.500 anuncis de la web a Barcelona per limitar la «congestió» turística

Una noia tocant el timbre d'un apartament turístic del barri del Raval. Foto: Adrià Costa

Un porter d'un edifici on hi ha un pis turístic. Foto: Adrià Costa

Airbnb ha retirat 2.500 anuncis de la seva plataforma aquest 2017 a la ciutat de Barcelona, segons ha explicat el director de la firma a Espanya i Portugal, Arnau Muñoz, en una roda de presa aquest dijous. D'aquests anuncis, un milers es van retirar a l'agost a petició de l'Ajuntament de Barcelona, 200 es van suspendre al juny per haver detectat que hi havia involucrats "mals actors" al darrere i 1.300 es van donar de baixa seguint la política "d'un amfitrió, una llar" introduïda el febrer per Airbnb a Ciutat Vella, que només permet un anunci d'apartament complet per usuari en aquest districte de la capital catalana. Sobre l'efecte del context polític en el turisme a Barcelona, Muñoz ha afirmat que Airbnb segueix apostant per la capital catalana i que el gener faran balanç de la situació amb les dades de tot el 2017.Segons el directiu de la plataforma, Barcelona segueix estan en el rànquing de les cinc primeres destinacions d'Airbnb a nivell mundial. "Això és el fonamental i així seguirà. Seguim invertint en Barcelona al marge del context", ha afirmat. Segons Muñoz, "cal sortir de missatges simplistes" i ha afegit que la preocupació que hi pugui haver entre els amfitrions "és la mateixa que la de qualsevol ciutadà de Barcelona, però res específic".En qualsevol cas, Airbnb ha reclamat al futur Govern que prioritzi el desenvolupament reglamentari de l'activitat de les plataformes turístiques, després que a principis de setembre l'executiu català aprovés l'informe de la Comissió Interdepartamental per el Desenvolupament de l'Economia Col·laborativa. "La comunitat d'amfitrions és molt àmplia i cal sortir d'aquesta inseguretat jurídica", ha conclòs Muñoz.Sobre l'eliminació d'anuncis al seu portal, els responsables d'Airbnb han assegurat que servirà per reduir la massificació turística en àrees com Ciutat Vella i "redistribuir" els visitants per la resta de la capital catalana. Com a dada, Muñoz ha citat que Ciutat Vella representava a principis de 2017 el 20% dels anuncis de la plataforma i que després de "l'autoregulació" aquest percentatge s'ha reduït fins al 16%. "Seguirem limitant el creixement de mals actors en aquella part de la ciutat. Les mesures que es van posar en marxa han seguit actives", ha afirmat el directiu.Muñoz ha valorat positivament les accions "coordinades" amb l'Ajuntament Barcelona: "La via que l'Ajuntament notifiqui i la plataforma retiri anuncis és eficient. Som la plataforma que més aporta en aquest àmbit de solucions reals", ha apuntat el responsable de Polítiques Públiques de la marca, Sergio Vinay.Per a seva banda, Muñoz ha descartat ampliar la política "d'un amfitrió, una llar" a altres districtes de la ciutat al marge de Ciutat Vella. "Es va fer així perquè es van detectar uns problemes específics a Ciutat Vella que no són extensibles a la resta de la ciutat", ha sentenciat el directiu d'Airbnb.Sobre la petició de l'Ajuntament de Barcelona per impedir que es publiquin anuncis a a plataforma dels pisos sense llicència turística, els responsables d'Airbnb han recordat que "encara avui en dia no existeix un decret que prohibeixi llogar un espai a viatgers. Aquest sistema pot ser efectiu i hem arribat a acords en altres ciutats en aquest sentit, però sempre que es reconegui la possibilitat de fer home sharing".Airbnb ha reiterat que "aposta pels particulars que comparteixen la seva llar" i que "posarem tot de la nostra part perquè es generin normes clares i justes per a aquests particulars". La plataforma ha exigit a les administracions "una seguretat jurídica real per als amfitrions que comparteixen la seva llar". Segons Airbnb, a Barcelona més del 70% dels usuaris només tenen un anunci a la plataforma, sigui per compartir a seva llar o per llogar un pis de la seva propietat.

