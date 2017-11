Els Avis i Àvies per la llibertat tenen prohibit tornar-se a reunir

Amb l'inici de la campanya electoral cada vegada més a prop, cada dia es van coneixent noves prohibicions de la Junta Electoral. La retirada de pancartes demanant l'alliberament dels presos polítics d'edificis públics, l'ús de les expressions "Govern a l'exili", "consellers exiliats", "consellers empresonats" i "president Puigdemont" per part de TV3 i Catalunya Ràdio i que els membres de les meses electorals no puguin lluir llaços grocs, són algunes de les prohibicions més cridaneres.Aquest dimecres, la Junta Electoral Provincial de Tarragona ha prohibit explícitament que el col·lectiu d'avis i àvies que es reuneix cada dia al migdia davant les portes de l'Ajuntament de Reus per demanar l'alliberament dels presos polítics. La cinquantena de persones que s'apleguen al consistori haurà de deixar de fer-ho el pròxim 5 de desembre, quan comenci la campanya electoral.Una de les condicions per poder seguir amb la seva activitat serà que deixin a casa els mocadors i les bufandes grogues i les pancartes.

