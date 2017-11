Podem i els «comuns» recorreran el 155 al Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional s'haurà de pronunciar sobre l'aplicació del 155 a Catalunya que ha imposat el govern de Mariano Rajoy amb el suport del PSOE i de Ciutadans. El grup d'Units Podem-En Comú-Podem-En Marea presentarà el pròxim dilluns un recurs d'inconstitucionalitat sobre la decisió de suspendre l'autonomia de Catalunya. La iniciativa, impulsada des dels "comuns" que lidera Xavier Domènech, marcarà l'inici de la campanya electoral, que just arrencarà aquella mateixa nit."L'objectiu és evitar que això torni a passar a Catalunya i a altres comunitats autònomes que han rebut l'amenaça del 155 des del govern del PP", argumenten des d'En Comú Podem. Els "comuns" asseguren, a més, que la iniciativa no es posa en marxa per les peticions d'ERC en els darrers dies, sinó que "el mateix dia que es va aprovar el 155" ja van avisar que estudiaren les mesures per recórrer l'aplicació de l'article.Per promoure el recurs d'inconstitucionalitat cal que almenys 50 diputats el signin i el grup liderat per Iglesias, que en té 71, reuneix els requisits. "És una mostra que només nosaltres i amb aliances a l'Estat es pot defensar l'autogovern de Catalunya i fer-lo avançar", reivindiquen des d'En Comú Podem.Ha estat el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, qui ha anunciat aquest dijous que la iniciativa es farà efectiva. "Ho recorrerem en breu. Estem signant per recórrer-lo", ha avançat. De fet, el número 2 del PDECat al Congrés, Jordi Xuclà, ha explicat que estan en negociacions amb el grup d'Iglesias des del dimarts i ja hi ha hagut "intercanvi d'esborranys" per acabar de fixar una proposta conjunta. "Seria de sentit comú i d'economia processal que féssim un sol recurs", ha manifestat Xuclà.El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, en canvi, ha celebrat la iniciativa tot i no formar-ne part. "Celebrem que ho presentin, hem dit que estem davant una aberració, i tot i que no ens han convidat a sumar-nos-hi això no treu que ho celebrem", ha manifestat. El mateix portaveu adjunt, Gabriel Rufián, reclamava dimecres des de les escales del Congrés que el grup d'Iglesias fes servir el seu pes dins la cambra baixa per presentar el recurs. Ho feia durant un acte on ERC exigia la llibertat dels "presos polítics".El que sí va recórrer ja a finals de setembre el grup confederal, abans que es celebrés el referèndum de l'1 d'octubre, davant el Tribunal Suprem, van ser els controls imposats per Hisenda a la Generalitat de Catalunya. Els d'Iglesias van interpretar que aquesta mesura suposava la intervenció de la comunitat autònoma però sense recórrer a l'article 155 de la Constitució, que obre la porta a aquesta via i que ha d'autoritzar el Senat.

