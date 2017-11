ERC esquiva el dard de JuntsXCat: «Tenim clar qui és el rival, el bloc del 155»

Cartell de campanya d'ERC pel 21-D, amb Oriol Junqueras.

ERC ha deixat clar que té intenció d'entrar al cos a cos amb Junts per Catalunya, que defensa en un argumentari que tot el que no passi per restituir Carles Puigdemont com a president significarà legitimar el 155 -en un clar missatge als republicans, que proposen combinar un Govern legítim empresonat i a l'exili i un d'executiu presidit per Marta Rovira, si guanyen les eleccions-. "No tenim res a dir, hem deixat clar qui són els nostres rivals electorals, amb qui confrontem les nostres posicions i són aquells del 155", s'ha limitat a valorar el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, en la presentació de la campanya, quan ha mostrat "tot el respecte a l'opinió i argumentaris de cadascú", però no ha entrat a rebatre-ho. "Tenim clar qui és el rival i volem ajudar tant com puguem", ha afegit.Una de les novetats d'ERC i una de les formes amb què explica que vol ajudar és precisament la implantació d'una xarxa d'apoderats per fer un recompte paral·lel a totes les meses electorals del país, per evitar una "tupinada" de l'Estat. "En unes eleccions convocades de manera il·legítima i il·legal i amb unes garanties que posem en dubte, una de les millors accions era generar una xarxa d'apoderats que permetés cobrir totes les meses del país per fer un recompte en paral·lel per garantir que no es fes cap tipus de desviació", ha explicat.D'aquesta manera, ha registrat uns 6.500 nous apoderats que se sumen als 8.000 que normalment ja desplega habitualment, per tal "fer desaparèixer qualsevol sospita de frau". I és que, segons ha asseverat, l'independentisme no ha "rebut resposta clara sobre si es respectaria el resultat de les eleccions".Així mateix, el lema de campanya és "La democràcia sempre guanya", un missatge que va destinat al "bloc del 155", segons Sabrià, ja que que es vol clamar "una fortalesa i potència encara més gran quan bona part dels que encapçalen les llistes són a la presó i han patit la repressió d'un estat que ha usat la violència contra les urnes". "Seguim creient en la democràcia i volem resoldre aquesta situació amb pau, urnes i vots", ha afegit, i ha contrastat l'aplicació de la "violència" amb la proposta que "la solució són els vots i la democràcia".De fet, en els cartells hi apareixen tant els membres del Govern empresonats i exiliats o dirigents i independents com Marta Rovira, Toni Castellà, Ernest Maragall, Carme Forcadell, Jenn Díaz, Ruben Wagensberg o Najat Driouche, a més d'Òscar Peris, l'únic cap de llista que, ara per ara, podrà fer campanya. Tot i això, en cas que finalment el Tribunal Suprem deixi en llibertat en els propers dies els consellers presos , els sumaran a la campanya, ja que Sabrià confessa les "ganes i il·lusió que pugui millorar" la situació.Així, el missatge de campanya serà "denunciar, protegit i construir". És a dir, "denunciar la repressió i l'aplicació del 155, el que suposa que hi hagi presos polítics", així com "recuperar les institucions usurpades pels homes de negre enviats des de l'Estat, recuperar el sistema educatiu, protegir TV3, treure el control dels Mossos d'Esquadra, per posar tres exemples", ja que "cal una gran victòria que permeti revertir aquesta situació el dia 22". Finalment, el dirigent d'ERC també ha defensat que toca "també construir, ser capaços de desenvolupar un Govern de caire republicà que sigui capaç d'ajudar molt més la nostra gent".Per tot això, Sabirà ha defensat que "el país requereix una gran victòria" de tots els partits que rebutgen el 155", motiu pel qual ERC vol "sortir a guanyar i contribuir a aquesta victòria". Tot i això, ha admès que encara no hi ha acord amb Junts per Catalunya i la CUP per compartir uns punts programàtics conjunts, els quals "són importants perquè donen tranquil·litat". "Seguirem treballant fins tancar aquest acord i estem esperançats en aconseguir-ho", ha afirmat.Els republicans començaran la campanya el dilluns a Vic, ciutat de Marta Rovira, qui serà la principal cara visible de la candidatura si finalment Junqueras no surt de la presó, per bé que es clourà a Sant Vicenç dels Horts, on resideix el vicepresident català i d'on ha estat alcalde. Entre aquestes dues dades, els republicans faran 552 actes i 200 paradetes informatives amb presència dels candidats, incloent un acte conjunt de l'independentisme a Brussel·les el dia 7, coincidint amb la manifestació sobiranista a la capital europea, en què participaran també Junts per Catalunya, CUP, ANC i Òmnium.El pressupost de campanya és d'1,1 milions, a més dels 700.000 euros de mailing, una quantitat que suposa menys de la meitat del que va gastar Junts pel Sí el 2015. En principi, es pagarà amb recursos propis i un resultat que, en base a les enquestes, se situï entre 36 i 37 diputats, per la franja baixa, permetria que la subvenció electoral cobrís tota la despesa.

