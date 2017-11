Intervinguts 171 quilos d'aliments en mal estat a 13 establiments de Barcelona

Aliments requisats d'un local. Foto: Guàrdia Urbana de Barcelona

Un dels objectius de l'Operació Rebost és augmentar la seguretat i les condicions tècnic-alimentàries, mitjançant la inspecció i control dels establiments. pic.twitter.com/Mvbh7pho67 — Guàrdia Urbana BCN (@barcelona_GUB) 28 de novembre de 2017

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha intervingut 171,1 quilos de menjar en mal estat en 13 establiments en el marc de "l'Operació Rebost", que ha inspeccionat diversos locals que treballen l'elaboració d'aliments, com restaurants, carnisseries, comerços alimentaris i envasament de productes destinats a la venda minorista. Els locals per inspeccionar s'han determinat en funció de les queixes rebudes a cada districte i en base a les observacions dels agents de les pròpies unitats territorials.En total, s'han revisat 49 establiments i en quatre s'ha dictat el cessament temporal de l'activitat per manca de condicions higièniques i una per falta d'aigua. Entre les deficiències detectades, hi ha el mal estat de conservació dels aliments, com per exemple el trencament de la cadena de fred i envasats sense condicions sanitàries adients, o d'altres de caducats.Arran de les 49 inspeccions, els agents han posat un total de 155 denúncies per altres infraccions administratives. Les més habituals han estat la insuficiència o mal funcionament de les instal·lacions de protecció contra incendis o la interposició d'elements que impedeixen la visió o l'ús dels equips contra els incendis, el mal estat de conservació del local que impedeix una correcte higiene, la venda d'aliments no aptes pel consum, la manca d'assegurança de responsabilitat civil o la manca de fulls de reclamació, entre d'altres.Segons la Guàrdia Urbana, els locals que hagin hagut de cessar l'activitat la podran reprendre un cop hagin resolt les deficiències, tot i que tindran un seguiment per part de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.Durant el 2016, dins de la seva activitat ordinària, l'ASPB va inspeccionar 828 establiments minoristes alimentaris, amb un total de 1.392 actuacions i va completar igualment 2.839 inspeccions en establiments de restauració de Barcelona. El resultat de les inspeccions va ser que més del 90% d'operadors presenten un alt compliment de la normativa vigent.

