La Molina obre les portes amb millores a les pistes i descomptes pel seu 75è aniversari

L'estació d'esquí de La Molina, a cavall entre la Cerdanya i el Berguedà, ja ha donat el tret de sortida a la nova temporada de neu, aprofitant la celebració del seu 75è aniversari. Per això, segons han informat, aquest any també oferirà propostes per a tots els públics, com ara espectacles musicals o un bateig de neu, i millores en les instal·lacions, com ara noves pistes innivades, l'ampliació d'algunes pistes existents i la millora del sistema de producció de neu de cultiu.De fet, l'estació ha obert les seves portes aquest dijous amb un sistema de producció de neu de cultiu a ple rendiment que ajudarà a condicionar el màxim nombre de pistes i remuntadors per oferir el millor servei pel pont de desembre. La Pista Llarga ja s'ha obert i, de cara al cap de setmana, també estaran disponibles Trampolí i les cintes transportadores de Pista Llarga, Debutants i Johan Cruyff, amb un grup de 20 centímetres de neu pols i una tarifa reduïda de 15 euros. Amb la vista fixada al pont, per altra banda, es preveu obrir tota la zona central.La Molina encara manté en promoció els seus forfets de temporada fins a l’1 de desembre i la promoció 4x3 en el forfet ReCarnet fins al 3 de desembre. Aquesta segona opció fa un pas més en la digitalització del procés de compra de forfets i la comoditat dels esquiadors. Es tracta d’una targeta amb saldo de dies d’esquí que es pot recarregar fàcilment des de casa, el que es tradueix en un estalvi considerable de temps i diners. Amb aquest forfet es podrà esquiar a La Molina qualsevol dia de la temporada 2017-18 per només 25€, ja que amb la promoció 4x3 els usuaris que comprin tres dies d’esquí o snowboard, en tindran un gratis.

