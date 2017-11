Iceta proposa recaptar i gestionar tots els impostos de Catalunya

El candidat del PSC a les eleccions del 21-D, Miquel Iceta, proposa aquest dijous en un article a El Mundo que la Generalitat pugui recaptar i gestionar tots els impostos recaptats a Catalunya mitjançant una hisenda federal que permetria assumir "tota la responsabilitat fiscal i de govern". En l'article, el líder socialista recorda que tres dels cinc pilars bàsics de l'estat del benestar –educació, sanitat i serveis socials- són competència de les comunitats autònomes i el seu compliment ha estat condicionat pel sistema de finançament, del qual considera que li cal una "reforma urgent" sense necessitat a esperar a introduir canvis a la Constitució. "Un sistema que per a les comunitats de règim comú ha fet aigües durant la crisi i s'ha deteriorat encara més per la negativa del govern del PP a resoldre-ho quan tocava; d'això fa quatre anys", subratlla Miquel Iceta.Per tot això, Iceta suggereix crear un "vincle fort" entre la recaptació conjunta de l'IRPF, l'IVA i els impostos especials i el finançament de les competències relacionades amb l'estat del benestar transferides a les comunitats."Suposaria augmentar els percentatges de cessió d'aquests impostos per augmentar la suficiència financera necessària i al mateix temps crear també amb aquests recursos un fons de garantia a repartir de manera igualitària entre les comunitats autònòmes", detalla Iceta com a mètode per assolir una "igualtat" en l'accés als serveis públics de l'estat del benestar, ja que a més es donaria "claredat i simplicitat al sistema".Pel candidat socialista, també seria una manera de complir amb la sentència del TC sobre l'Estatut perquè "entén aquest principi de manera que la contribució interterritorial no col·loqui en 'pitjor condició relativa a qui contribueixi respecte a qui se'n beneficia'".D'altra banda, segons explica a l'article, Iceta es marca com a objectiu "recuperar i consolidar" l'estat del benestar per després aprendre de la història recent", en referència als nou anys des de la posada en funcionament del sistema de finançament actual, aprovat el 2009.El líder del PSC també comenta que els socialistes catalans volen "participar de forma activa" en el debat i negociació del nou sistema de finançament i reclama que els governs autonòmics no es converteixin en "meres gestores d'un estat descentralitzat", a més de defensar un estat federal per a Espanya i Europa i una "necessitat ineludible" d'efectuar transferències interterritorials "per aconseguir els nostres objectius de justícia social i de cohesió interna".

