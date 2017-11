Investiguen un jove de 18 anys per «humiliar» les víctimes dels atemptats de Barcelona

La Guàrdia Civil ha arrestat en qualitat d’investigat una persona de nacionalitat espanyola i de 18 anys com a presumpte autor d’un delicte d’humiliació a les víctimes del terrorisme. El jove publicava comentaris humiliants contra les víctimes dels atemptats de Catalunya a través de les xarxes socials.En un comunicat, la benemèrita ha informat que l’investigat es feia passar per un dels autors dels atemptats que van tenir lloc el passat mes d’agost i que van ser reivindicats per Estat Islàmic. Arran dels atacs terroristes van morir 16 persones i en van resultar ferides més d’un centenar.Concretament, el jove va crear un perfil en una coneguda xarxa social usurpant la identitat d’un dels terroristes abatuts a Cambrils i utilitzant com a avatar una de les fotos que va trobar per la xarxa i que va ser difosa en mitjans de comunicació els dies posteriors a l’atac.Durant la investigació, els agents van adonar-se que, a través d’aquest compte -que era d’accés lliure per a qualsevol usuari de la xarxa social-, l’investigat va publicar imatge relatives a les víctimes dels atemptats fent comentaris de “menyspreu i humiliació”. Així mateix, va amenaçar amb nous atemptats a altres llocs de l’Estat.El jove va arribar a utilitzar algunes de les fotos més cruels dels atacs terroristes, qualificant de “deixalla humana” les persones que van morir o van resultar ferides a la Rambla de Barcelona. A més, feia comentaris sobre el plaer que li produïa veure imatge de la “masacre”.Davant l’allau de missatges criticant les seves publicacions, el mateix investigat va decidir tancar el perfil investigat, circumstància que no ha impedit els agents esclarir l’autoria de les mateixes.

