Denuncia que li han robat el passaport i li troben 82 pastilles d'èxtasi

La Policia Local de Manresa va detenir dimecres al migdia un home 34 anys per un presumpte delicte contra la salut pública. Sobre dos quarts de 2 del migdia, l'home s'havia presentat a l'oficina OAC d'atestats de la Policia Local per denunciar la pèrdua del seu passaport del Marroc.A l'introduir les dades personals al sistema de gestió policial va aparèixen un requeriment policial on li constava una prohibició d'estada a territori Schengen, motiu pel qual s’havia de procedir al seu trasllat a dependències de del cos de la Policia Nacional espanyola.Al realitzar l'escorcoll personal, els agents li van trobar una bossa amb 82 pastilles, amb un pes aproximat de 25 grams, de possible substància MDMA (èxtasi). Davant d'aquest fet, la Policia Local va procedir a la seva detenció per un presumpte delicte contra la salut pública (tràfic de drogues).L'home va ser lliurat als Mossos d'Esquadra després de fer-li un reconeixement mèdic.

