Com serà internet d'aquí uns anys?

Robert Haastrup-Timmi, de Blockchain Company Foto: Eurecat

Àlex Preukschat, autor del llibre: "Blockchain, Per què és important per a tu?" Foto: Eurecat

Juan Caubet, director de la Unitat d'IT Security a Eurecat. Foto: Eurecat

L'advocat Xavier Foz va parlar sobre la legislació a blockchain. Foto: Eurecat

L'Eurecat Mobile Forum va reunir a més de 600 professionals Foto: Eurecat

La internet del futur serà molt diferent de la que coneixem fins ara. Segurament serà completament encriptada, pagarem amb criptomonedes com el bitcoin, i estarà més preparada per resistir ciberatacs i robatoris. L'anomenarem blockchain i no existirà només una, sinó moltes. Fent una analogia amb la història d'internet ens trobem el 1992, és a dir, en els inicis d'aquest gran canvi. Però no podem oblidar una gran diferència: l'acceleració tecnològica que vivim avui farà que l'adopció del blockchain sigui més ràpida que en el segle passat.“Blockchain pot suposar la desaparició dels intermediaris a la xarxa i possibilita noves maneres d’interactuar entre els usuaris”. Aquesta és la principal conclusió dels experts que van participar, ahir dimecres, a la vuitena edició de l'Eurecat Mobile Forum, amb motiu del Dia Internacional de la Seguretat de la Informació, que se celebra aquest dijous a tot el món. El congrés va congregar més de 600 professionals de tots els àmbits.La jornada va servir per repassar els pros i contres de la internet dels pròxims anys que funcionarà en entorns encriptats i descentralitzats. Alguns dels temes que es van posar a debat en les diferents taules rodones van ser la possible regulació legal del funcionament del blockchain i si aquesta seria per països o a escala global; la possibilitat d'implementar el vot electrònic; els nous negocis i models econòmics que es despleguen amb la innovació; l'aplicació a la Internet de les Coses; la desaparició (o no) dels professionals que fan d'intermediaris com els banquers, els advocats o els notaris; el temps i la seguretat que guanyarem en les operacions econòmiques; o la vessant més social d'aquesta tecnologia que s'agermanaria amb el moviment de l'economia col·laborativa.Al blockchain van associades les criptomonedes (o monedes virtuals). Són divises encriptades i segures amb les quals es pot comprar i vendre a internet des de fa anys. La més coneguda és bitcoin, tot i que existeixen d'altres. Només una dada que va planejar durant el congrés en tots els debats: ahir dimecres, aquesta criptomoneda va disparar la seva cotització arribant als 11.000 dòlars. Ha multiplicat per 10 el seu valor en només un any i ha duplicat la cotització des de l'octubre.Un dels aspectes a resoldre abans de familiaritzar-nos amb blockchain i les criptomonedes és la identitat digital. Ivan Basart, expert en Blockchain i cofundador de l’empresa Validated ID , va destacar que abans de parlar de la nova internet cal resoldre la identitat digital. L’expert considera que “la xarxa es va dissenyar per comunicar màquines i no persones i això suposa una limitació a l’hora de crear nous serveis”. Basart també va voler destacar que la seguretat que aporta Blockchain obre la porta a crear “identitats gestionades pel mateix usuari, que decideix (a diferència d'ara) quina part de la informació comparteix en cada moment”.Els ponents al Fòrum Eurecat van coincidir en definir el canvi tecnològic que ha de venir com la "internet de la confiança" per expressar el que suposarà el blockchain. Caldrà confiar en operacions que es faran de manera descentralitzada i des de diferents ordinadors, dispersos pel món. No tindrem la referència d'una marca ni d'una entitat bancària.En el cas del vot en unes eleccions, una de les possibles aplicacions, encara serà més visible. En paraules de Basart, la implantació de solucions en el cas del vot electrònic no es deu a “una barrera tecnològica”, sinó que atén a una “desconfiança de l’usuari. A mesura els usuaris estiguin més habituats a gestionar la seva identitat digital per a usos rellevants, serà més fàcil l'adopció del vot electrònic a través de blockchain”, conclou.En el mateix sentit es va expressar el director de la Unitat d’IT Security d’Eurecat, Juan Caubet , que creu que en l’àmbit de la ciberseguretat cal una “major conscienciació de l’usuari” sobre les vulnerabilitats a internet, “més enllà dels reptes tècnics que encara existeixen”. Caubet puntualitza que “encara queda camí per recórrer” pel que fa a la protecció de dades al núvol i destaca que l’aparició d’ordinadors quàntics pot fer que “allò que avui dia considerem segur deixi de ser-ho” abans de 10 anys.“Estem exposant molt les nostres dades a internet i no sabem on les estem posant”, va remarcar el vicepresident d’Eurecat Jaume Ferrús . “Tota la revolució tecnològica actual ha d’anar acompanyada d'una major conscienciació i de mesures de ciberseguretat que garanteixin la protecció de l’usuari”.Les darreres ponències del congrés es van centrar en l’àmbit de la banca digital o Fintech, que ha experimentat “xifres de creixement notables” en els darrers anys i suposarà “un gir complet” en el negoci de la banca tradicional, segons el director del think tank Fintech Spain, Pablo Blasco . “Molts dels serveis actuals seran automatitzats en pocs anys”, afavorits per les noves directrius europees en banca electrònica MiFiDII i PSD2.Precisament, l’ advocat especialitzat en dret bancari i financer Xavier Foz va parlar sobre aquestes noves normes europees durant la seva conferència sobre canvis legals i tècnics en l’àmbit de la seguretat. Foz apunta que suposarà “un abaratiment en els costos del comerç electrònic impulsat per la desaparició dels intermediaris financers durant el procés de pagament” i subratlla que “el fet que els proveïdors passin a tenir accés a la informació dels bancs de forma gratuïta planteja no només reptes tecnològics, sinó també de model de negoci”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)