​València treballa per unes falles més sostenibles en el primer aniversari de la declaració Patrimoni de la Humanitat

Uns ninots, a punt de ser cremats a la falla municipal. Foto: ACN

Les Falles de València commemoren aquest dijous el primer aniversari del reconeixement com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco. Un any després, les institucions públiques valencianes es preparen per millorar la festa i adaptar-la a les exigències d'aquesta distinció. L'Ajuntament de València, la Diputació i la conselleria de Medi Ambient impulsen un pla estratègic conjunt que, amb el nom "Per unes falles sostenibles", treballa en una triple vessant de sostenibilitat econòmica, ambiental i social. El reconeixement, rebut com una responsabilitat i alhora una oportunitat per caminar cap a l'excel·lència, també té per objectiu implicar totes les persones i col·lectius relacionats amb el món faller.En aquest sentit, el consistori ha elaborat un estudi sociològic per conèixer com viu la festa el col·lectiu faller i n'ha encarregat un altre per a saber la part de la festa que més agrada els turistes. Així mateix, s'estudiarà l'impacte econòmic de les falles per poder quantificar el retorn al sector serveis de cada euro que s'inverteix als actes fallers com la "Mascletà" o quin és l'impacte ambiental de la "Cremà".Després d'una edició 2017 amb un dels majors registres de visitants en la seva història, la ciutat de València es prepara per encara unes noves Falles que l'any vinent coincideixen en cap de setmana i preveuen noves xifres positives per al turisme. A l'altra cara de la moneda, l'edició passada va provocar les massificacions en molts dels actes i les crítiques per la brutícia, els sorolls i els actes incívics.L’Ajuntament de València xifra en més d’un milió d’euros el cost del pressupost de neteja durant el mes de març, un 25% més que en mesos anteriors. La nit de la Cremà, el passat 19 de març, els serveis de neteja varen recollir 2,3 milions de quilos de cendra, un 4,7% més que l’any passat. En canvi, el nombre de desperfectes en papereres i va descendir en relació amb l’any anterior, un 1,89% menys. Amb tot, 1.299 papereres i 12 contenidors varen patir actes incívics.El nombre de denúncies tramitades per la Policia Local de València en les Falles 2017 ha estat de 5.874, amb un increment de 1.250 davant de les 4.611 de l’any passat. D'aquestes, 264 van ser a llocs d'alimentació de carrer, 372 per venda ambulant (188 en 2016), 15 denúncies a terrasses, 10 a xurreries, 6 a revetles i 4 a barres de venda de begudes. Quant a objectes decomissats, van ser 20.956 llaunes de begudes, 138 quilos d'aliments peribles i 4.639 articles retirats de llocs de venda en el carrer. També es van requisar 24 carros de venda ambulant.En l'apartat de trànsit es van dur a terme 3.514 inspeccions de vehicles; van ser retirats per la grua 724 i denunciats un total de 523. Els controls d'alcoholèmia, d'altra banda, van registrar 105 casos de resultat positiu. Les denúncies amb confiscació de material pirotècnic van ser 33, davant de les 54 de l’any passat. No obstant això, el nombre d'unitats confiscades ha ascendit de 1.625 a 21.569. Les atencions per casos d'intoxicació etílica han disminuït de 326 el passat any a 242 el 2017.L'aniversari del reconeixement de les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco se celebrarà aquest dissabte a la Ciutat de l'Artista Faller de València amb la ''plantà" d'una falla amb la tècnica tradicional del tomb. La celebració coincidirà amb la inauguració de l’exposició "El llibret de falla. Explicació i relació de la festa" i també hi haurà visites al Museu del Gremi d’Artistes Fallers, que estarà obert durant tota la tarda.Així mateix l'Ajuntament de València ha programat l'acte "Una estoreta per al patrimoni", on representants de cada comissió infantil (falleres majors i presidents infantils) portaran el seu dibuix que s’incorporarà a la falla commemorativa. I cada comissió participant rebrà una còpia del títol de la UNESCO que declara les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat perquè el puguin penjar als seus casals.Hi haurà una desfilada d’indumentària tradicional, centrada en peces de la ciutat de València i la comarca de l’Horta, així com un concert del grup Bajoqueta Rock, intèrprets de la nova versió de València, en Falles, que escalfaran l’ambient previ a la cremà.Moments abans de la "Cremà" de la Falla es presentarà el llibre "La festa dels sentits", un repàs fotogràfic de la festa de les Falles a partir de la idea del cartell de 2017 i que compta amb la participació ciutadana i finalment es dispararà una "mascletà" prèvia a la crema de la falla commemorativa.

