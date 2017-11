La ràdio en català fa història

Caps de cartell de la temporada 2017-2018 a RAC1 Foto: RAC1

Saül Gordillo, durant la presentació de la temporada de Catalunya Ràdio Foto: Adrià Costa

L'Estudi General de Mitjans (EGM) ha aparegut aquest dijous amb rècord per a la ràdio en català. L'emissora del grup Godó, RAC1 segueix líder amb 961.000 oients, i Catalunya Ràdio, amb 698.000, obté la millor xifra de la seva història. Les dues cadenes catalanes sumen gairebé 1,6 milions. El tercer lloc és per a la Cadena Ser, que acumula una mitjana de 391.000 oients.El programa El món a RAC1, conduït per Jordi Basté, és el programa més escoltat de la ràdio a Catalunya, amb 729.000 oients, mentre que el dirigit per Mònica Terribas puja 13% en audiència respecte l'any passat i se situa en 507.000 oients diaris.Si donem un cop d'ull al cap de setmana, El Suplement, encapçalat per Ricard Ustrell, acumula 638.000 oients el dissabte i 367.00 diumenge. El seu primer competidor, el Via Lliure de RAC1, que condueix Xavi Bundó, acumula 467.000 oients.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)