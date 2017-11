Puigdemont no descarta seguir amb la via unilateral després del 21-D

El president de la Generalitat i candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha evitat descartar seguir amb la via unilateral després de les eleccions del 21-D si hi ha una majoria independentista. Puigdemont ha indicat, en una entrevista a Els Matins de TV3, que davant del "tripartit del 155", en referència a PSC, Cs i PP, que "ha actuat de manera unilateral", no pot "excloure res".



En aquest sentit, ha qüestionat si les mesures d'intervenció de l'autogovern català van ser "dialogades amb la societat catalana" i si la "violència policial" va ser "dialogada". Puigdemont ha assegurat que l'Estat "no vol diàleg" i ja ha estat actuant de manera "unilateral". Davant d'aquesta situació, el president cessat pel 155 ha plantejat: "Ens hem de resignar? Hem de ser servents dels que tenen voluntat d'imposar-nos? Què hi pot haver d'unilateral en fer cas a una majoria absoluta del poble de Catalunya?".

Des de Brussel·les, el president també ha demanat als unionistes que respectin els resultats de les eleccions i la voluntat del poble català, i explicar si retiraran el 155. Puigdemont també ha denunciat que "una part important de les opcions" que els catalans poden triar a les eleccions "no tenen les mateixes condicions" que altres candidats arran de la persecució judicial.Puigdemont també ha indicat que el nou Govern s'haurà de formar en base als resultats electorals però que "en cap cas" hauria de passar per "deslegitimar" l'executiu que ell ha presidit ni les anteriors eleccions del 27-S de 2015.Sobre la seva situació a Bèlgica, el candidat de Junts per Catalunya ha insistit que no l'hauria de perjudicar a nivell judicial. "Nosaltres no hem estat ni un sol minut fora de la justícia", ha indicat Puigdemont, que ha afirmat que "en tot moment" ha estat "en situació d'absoluta legalitat". I ha mostrat "confiança màxima amb el que pugui decidir la justícia belga".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)