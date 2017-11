Un primer executiu de l'IBEX 35 cobra 112 vegades el sou mitjà de la seva empresa

El primer executiu d'una empresa de l'IBEX 35 guanya 112 vegades el sou mitjà de la companyia i 207 vegades el sou més baix, segons l'estudi "Diferencies abismals. El paper de les empreses de l'BEX-35 en la desigualtat" d'Oxfam Intermón. L'informe apunta que la distància entre el sou mitjà dels alts directius i el sou mitjà de cada empresa és de 25 vegades i de 47 vegades amb el sou més baix. "Malgrat aquestes diferències, el gruix de tasques que exigeixen menys qualificació d'aquestes empreses s'externalitzen cap a subcontractes. D'aquesta manera, la foto de desigualtat salarial de les empreses no inclou una part considerable dels treballadors involucrats en la seva generació de valor, aquells amb nivells retributius i estàndards laborals més baixos, i que precisament treballen en aquestes empreses subcontractades", sentencia l'estudi.Oxfam Intermón també considera que "l'aportació de les empreses a la principal eina correctora de la desigualtats, que és la fiscalitat, roman a nivells molt per sota dels anteriors a la crisi". Segons l'ONG, el 2016, l'Impost de Societats recaptava menys de la meitat del que ho feia el 2007. "La proliferació d'avantatges fiscals a empreses i l'àmplia presència en paradisos fiscals tenen molt a veure amb aquesta realitat", apunta el text.L'informe també denuncia que el 2015 les empreses de l'IBEX 35 van superar el miler de filials en paradisos fiscals i van multiplicar per quatre les que tenien el 2009. "En l'últim any, però, hem constatat que el nombre de filials en aquests territoris s'ha reduït fins les 996, el que ens fa pensar que podem estar davant d'un canvi de tendència. Tot i això, aquesta encara lleu disminució de presència en paradisos fiscals ens indica que encara queda molt camí per recórrer, ja que a aquest ritme, només podríem arribar a les zero filials a paradisos fiscals després de 45 anys", segons l'ONG.L'anàlisi d'Oxfam Intermón també assegura que "les empreses de l'IBEX 35 desenvolupen una activitat econòmica enfocada a la màxima rendibilitat en el curt termini per remunerar els accionistes a costa d'un menor impacte en la societat via salaris o via fiscal. La competitivitat es construeix des de la carrera a la baixa fiscal i salarial. De mitjana, les empreses de l'Ibex destinen el 98% del benefici a remunerar els accionistes i inversors a través dels dividends. Algunes empreses de l'IBEX 35 fins i tot arriben a repartir dividends majors que els beneficis obtinguts en l'any".Oxfam Intermón considera que "la bretxa de desigualtat va en augment" a Espanya. "Cada vegada hi ha més persones en els nivells més baixos d'ingressos alhora que s'incrementa el nombre de persones riques i la concentració de la riquesa". Entre 2008 i 2016, el nombre de persones milionàries a Espanya ha augmentat un 60%, mentre que en els últims quatre anys s'ha incrementat un 35% el nombre de persones que guanyen menys de 6.000 euros anuals, segons l'ONG."En aquest increment de la desigualtat juga un paper important la pèrdua de pes de les rendes salarials en l'economia espanyola des de l'inici de la crisi. En paral·lel, en l'últim any hi ha hagut una baixada del sou mitjà a Espanya del 0,8%, alhora que s'amplia la bretxa entre el 10% que més guanya i el 10% que menys. Si el 2007 el salari mitjà dels més ben pagats era 7,32 el dels més mal pagats, el 2016 aquesta proporció va ser de 9,87. Tot això, amb una bretxa salarial de gènere del 80%, per la qual un home guanya 1,25 vegades més que una dona", conclou l'informe.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)