La policia confisca 331 quilos d'heroïna al Port de Barcelona, la major quantitat de la història

Part de la droga intervinguda i algunes pistoles Foto: ACN

Juan Ignacio Zoido inspeccionant la droga intervinguda amb el comissari Sebastián Trapote Foto: ACN

La Policia Nacional espanyola ha confiscat 331 quilos d'heroïna de gran puresa, la majoria dels quals, 263, es trobaven amagats en un carregament de ciment que va arribar al Port de Barcelona a l'interior de nou contenidors. Es tracta de la confiscació més gran d'aquesta droga que s'ha fet a l'estat espanyol en una sola intervenció. La quantitat d'heroïna hauria tingut una sortida al mercat de 10 milions de dosis per un valor de 120 milions d'euros. "La droga que ha estat confiscada hauria causat un dany incalculable a les persones que l'haguessin consumit", ha assenyalat el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha qualificat l'operació amb "matrícula d'honor" per la seva complexitat. S'han detingut quatre persones i l'operació continua oberta.Els detinguts tenen entre 30 i 45 anys i se'ls atribueixen delictes de tràfic d'estupefaents, tinença il·lícita d'armes i pertinença a organització criminal. Dos són de nacionalitat dominicana; un, equatoriana i un altre, espanyola. L'home detingut de nacionalitat espanyola és d'origen turc i, dels quatre, era qui assumia les funcions de líder, segons han explicat fonts properes a la investigació. Té un perfil molt tècnic, no té antecedents penals i portava un estil de vida alt. És un empresari dedicat a les importacions i exportacions, sobretot d'aliments, han assenyalat les mateixes fonts.En l'operació, també s'han intervingut tres armes curtes, munició de diferents calibres i quatre vehicles, un dels quals estava valorat amb uns 100.000 euros i figurava sostret a Alemanya.L'heroïna intervinguda és del tipus brown sugar. Els contenidors procedien de Turquia i tots els indicis que manegen els investigadors apunten que la droga té origen afganès. En una roda de premsa per explicar els detalls de la intervenció, a la comissaria de la Verneda, el ministre ha explicat que bona part de la droga intervinguda anava destinada a Barcelona i a altres capitals de l'estat espanyol i d'Europa. Un dels destins importants, ha dit, eren els narcopisos. Fonts de la investigació han assenyalat que entre aquests narcopisos hi hauria els del Raval.Els responsables de la investigació han alertat d'un repunt en el consum d'heroïna a l'estat espanyol i concretament a Barcelona, si bé és diferent al que va assolar als anys 80, ja que sobretot s'esnifa, es fuma o s'inhala en lloc de subministrar-se per via intravenosa.La quantitat d'heroïna que s'ha requisat en aquesta operació és superior al total que es va decomissar durant tot el 2016 a l'estat espanyol. L'any passat la policia espanyola va intervenir 134 quilos d'heroïna i entre tots els cossos policials, 253 quilos.La investigació va arrancar quan agents de la policia espanyola van detectar una transacció imminent d'una quantitat molt important d'heroïna entre els quatre detinguts. Es va establir un dispositiu ampli de vigilància al voltant d'aquestes quatre persones que va permetre frustrar el lliurament de 25 quilos d'heroïna a Badalona i va ser aleshores quan els quatre investigats van ser detinguts. En els registres domiciliaris es van localitzar 43 quilos més d'aquesta droga, així com tres armes curtes i munició.Davant la quantitat d'heroïna intervinguda, els investigadors van buscar les connexions entre els detinguts i les persones que podien estar al davant de l'organització que subministrava la droga. D'aquesta manera es va arribar a nou contenidors que es trobaven en una terminal del Port de Barcelona que podien transportar heroïna en el seu interior.La policia espanyola va contactar amb el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària per saber la ubicació dels contenidors, les dades del transitari, client, consignatari i agent de duanes. Els policies volien assegurar que els podrien inspeccionar.En un registre minuciós dels contenidors, els agents en van analitzar la càrrega, més de 18 tones de ciment distribuït en 25 quilos. Els agents van localitzar 989 bosses amb més de 250 grams d'heroïna cadascuna, amb un pes brut de 263 quilos. Ni els escànners ni la unitat canina havien detectat l'heroïna, que es trobava barrejada amb el ciment.Després d'analitzar les importacions d'aquest material de l'empresa pantalla, que s'utilitzava per emmascarar les operacions, els investigadors van localitzar una nau industrial en què s'emmagatzemaven enviaments de ciment. En el registre de la nau també es va intervenir documentació rellevant per a la investigació.La policia espanyola ha obert diverses línies d'investigació derivades de la gran quantitat de dades obtingudes en una operació que continua oberta per identificar la resta d'integrants de l'organització.El ministre s'ha mostrat "orgullós" per una operació "complexa" i "laboriosa" i ha felicitat els agents que hi van intervenir per la seva "perícia" i "intuïció". "S'ha aconseguit evitar una transacció de quantitat de droga importantíssima i s'han detingut delinqüents d'alt nivell, s'ha tret de la circulació molt diner negre i s'ha protegir la salut de tants ciutadans que haurien pogut perdre la vida", ha subratllat Zoido, que ha volgut felicitar en persona els grups que han intervingut en la investigació, entre els quals el grup tercer de la secció d'estupefaents o la policia judicial de l'Hospitalet de Llobregat.

