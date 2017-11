Miquel Buch deixa l'alcaldia de Premià de Mar i la presidència de l'ACM

Miquel Buch i Neus Lloveras, aquest dimecres Foto: ACN

Miquel Buch deixarà l'alcaldia de Premià de Mar (el Maresme), segons publica el diari El Punt Avui. Ho farà oficial el dia 13 de desembre, en el ple on es porta a aprovació el pressupost del 2018. El mes de gener també farà el mateix com a president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) que dirigeix des del 2011, afegeix el rotatiu.El polític del PDECat assegura que la decisió respon “a un final de cicle” i que no hi té res a veure la seva incorporació com a número 22 a llista per Barcelona del president Puigdemont, Junts per Catalunya. “Al febrer vaig complir deu anys com a alcalde i ja vaig comunicar al meu cercle més íntim que havia arribat el moment de marxar”, comenta Buch.

