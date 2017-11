El Lleida Esportiu dona la campanada i elimina la Reial Societat de la Copa

El Lleida Esportiu estarà al bombo dels vuitens de final de la Copa del Rei després d'eliminar aquest dimecres la Reial Societat per 2 a 3 a Donostia. El 0 a 1 de l'anada feia preveure un partit plàcid pels bascos, i més quan a la primera mitja hora ja s'han posat 2 a 0 al marcador gràcies a Llorente i Juanmi. Amb l'eliminatòria sentenciada, els lleidatans han jugat amb la tranquil·litat del que no té res a perdre, i poc a poc han anat acostant-se a la porteria de la Reial, que ha encaixat el primer gol al minut 56 per mediació d'Aitor Núñez.El Lleida ha seguit amb la mateixa dinàmica i tres minuts després, Manu Molina feia la igualada que deixava els de Gerard Albadalejo a un pas de la classificació i amb l'afició basca amb l'ai al cor. Al 87, els lleidatans han aconseguit revertir el marcador amb un gol de Bojan Radulovic que els ha donat el passaport per la següent ronda, on esperen, entre altres, Barça i Reial Madrid.

