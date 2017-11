El petit Nicolás, a la llotja del Camp Nou

El Barça ha culminat la feina que ja havia deixat gairebé enllestida en el partit d'anada. Tal com estava previst, sense cedir lloc a sorpreses, els blaugrana han passat als vuitens de final de la Copa del Rei. No ha calgut despentinar-se -tampoc tocava fer-ho- per endossar una maneta al Múrcia. L'anècdota de la jornada ha estat la presència dl petit Nicolás, un dels assistents a la llotja del Camp Nou. Hi ha assistit amb la delegació del Múrcia, segons ha informat el Mundo Deportivo. Valverde ha pogut donar descans als jugadors amb més minuts a les cames, i l'equip B ha respost a la perfecció fent bo el 0-3 de la Nova Condomina. Deures fets, amb solvència i contundència, i competició aparcada fins al gener -l'anada de la propera ronda obrirà el curs futbolístic del 2018-. L'inici de la competició copera és sinònim d'oportunitats per als jugadors que no acostumen a formar part de l'onze inicial al llarg de la temporada i per aquells joves talents que aspiren, en un futur no molt llunyà, a formar part de manera permanent de la plantilla del primer equip.La necessitat de fer rotacions per tal d'arribar amb cames suficientment fresques i amb garanties d'aspirar a tots els títols a mitjans d'abril -el moment més exigent del curs- facilita aquest escenari de cares menys habituals sobre la gespa des del minut 0. Avui, doncs, Valverde ha decidit afrontar el partit de tornada dels setzens de final, una eliminatòria que ja estava encarrilada, amb Carles Aleñá (19 anys) i Oriol Busquets (18 anys) d'inici. Un aparador fantàstic per a les perles del filial, que s'han buidat per aprofitar-ho.Des de l'inici del partit, el domini dels blaugrana ha estat aclaparador. Tot i que el ritme de joc no ha brillat per la seva intensitat -encomanat, potser, per l'ambient fred i poc habitual a la graderia-, el Barça ha anat madurant el matx fins que, al minut 15, ha arribat el primer gol. Paco Alcácer ha fet la seva segona diana particular de la competició, també de cap, per obrir la llauna. Jugada per l'esquerra de Gerard Deulofeu, un rebot dins l'àrea, rematada senzilla -però efectiva- a porteria buida i cap dins. 1-0.La primera part no ha tingut més història. Domini absolut de la pilota per part del Barça, atac en horitzontal i poques ocasions de gol. Cillessen, de fet, ha estat espectador de luxe del partit. Més ganes i ímpetu individual per fer un bon paper que efectivitat. Joc poc lluït, però suficient per superar momentàniament el tràmit.La pel·lícula no ha canviat a l'inici dels segons 45 minuts. El Barça ha continuat sent l'amo i senyor del partit i, sense prémer excessivament l'accelerador, ha aconseguit ampliar diferències en el marcador. Gerard Deulofeu ha avisat primer amb un xut al pal. Un minut després, Gerard Piqué, que s'havia quedat a dalt després d'un córner, ha rebut a la frontal, ha obert en profunditat per Aleix Vidal, que ha entrat com un coet, i el mateix central ha rematat des de l'interior de l'àrea petita la passada del de Valls.Tres minuts després, quan es complia l'hora sencera de matx, Vidal -que ha lluït el braçalet de capità durant uns minuts- ha canviat el rol d'assistent pel de golejador i ha fet el tercer, de cap, superant per sobre el porter del Múrcia. En aquest cas, l'encarregat de servir en safata de plata el gol ha estat Semedo.L'efectivitat que no han tingut els blaugrana a la primera part, s'ha transformat en voracitat golejadora en el segon període. Al minut 75, Sergi Roberto s'ha disfressat de Xavi Hernández i, amb una passada picada i milimetrada, ha deixat mig gol fet a Denis Suárez, que ha estat a l'alçada de la magnífica assistència i ha superat Santomé amb una bona rematada amb la cama esquerra.Els jugadors del Múrcia, absolutament vençuts, no han estat capaços de reaccionar i el Barça no ha tingut pietat. Via lliure i festival golejador. La maneta l'ha fet Arnáiz, que ja va sucar en el partit d'anada. El davanter ha creuat la pilota al segon pal amb un xut sec i potent. 5-0 i a esperar rival per als vuitens de final.

