Crida per la Democràcia demana donatius per pagar les fiances dels presos polítics

Per això hem d'estar preparats, tant emocionalment com econòmica. Les fiances a pagar poden ser desorbitades, i serà necessària la col·laboració de tothom 💰🏠



Per això et proposem que:



1️⃣Si pots, fes ja avui un donatiu a la Caixa de Solidaritat: https://t.co/pUkG8IkSpd 💶 — Crida Democràcia 🎗 (@CridaDemocracia) 29 de novembre de 2017

2️⃣ Acabem d'omplir el concert per la llibertat dels presos polítics de dissabte 🎼 Els beneficis van també a la Caixa de Solidaritat.



Comencem a alliberar els nostres presos polítics! — Crida Democràcia 🎗 (@CridaDemocracia) 29 de novembre de 2017

La col·laboració es pot fer, doncs, per dues vies, directament a la caixa de solidaritat, a través del web caixadesolidaritat.cat, o assistint al "concert per la llibertat dels presos polítics" que se celebrarà dissabte a Barcelona.

Crida per la Democràcia, a través d'un fil de missatges a les xarxes socials, anima la ciutadania a col·laborar per pagar les fiances dels vuit consellers empresonats de manera preventiva per l'Audiència Nacional, així com les de l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambdós també privats de llibertat. Els deu estan citats a declarar davant del Tribunal Suprem aquest divendres sobre els condicionants pels quals l'Audiència va declarar la presó.Les entitats sobiranistes esperen que el jutge que porta el cas, Pablo Llarena, segueixi el criteri que va fer servir amb els membres investigats de la Mesa del Parlament i pugui deixar-los en llibertat sota fiança. Crida per la Democràcia, en previsió que aquestes fiances siguin altes, ha demanat a la ciutadania que col·labori per pagar-les.